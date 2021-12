Ave Maria. Con più di mille santuari solo in Italia, Maria è la figura di donna più popolare al mondo: non c'è oggi Paese che non abbia un istituto o una associazione a lei dedicati. Dopo essere passata da uno status di semplice ragazzina palestinese della Galilea, nell'anno zero della nostra era, all'icona della somma madre nella Divina Commedia, dalla Pietà di Michelangelo, allo stemma di Papa Giovanni Paolo II, dove campeggiava la sua iniziale, "M".

La Madonna è il personaggio sacro più "visto" o "sentito" dalla gente comune, più di Dio e di Gesù. È perciò una figura per certi versi ingombrante, per la Chiesa, e che secondo molti antropologi rispecchia la necessità di riaffermare una religiosità al femminile, come quelle legate alla fertilità e alla terra che per migliaia di anni prima del cristianesimo furono di scena in Europa.

Regina della pace. La Madonna "appare" molto perché non incute quel fascino misto a paura del Dio che si manifesta e viene vissuta come materna, pietosa, protettiva: una regina della pace. Non bisogna dimenticare che a livello teologico non è da considerarsi una dea, ma un essere umano che ha sofferto e ha avuto, assieme a Gesù, la facoltà di essere assunta in Cielo con il suo corpo.

Comunque la si pensi nei confronti della fede, va sottolineato che le visioni sono una costante di tutte le religioni. Nella tradizione delle religioni monoteiste Dio si manifesta con il fuoco che brucia un cespuglio del Monte Sinai per parlare a Mosè, gli apostoli vedono Gesù risorto dopo la crocifissione, San Paolo ha una visione divina e cade da cavallo, Maometto apprenderà il Corano in virtù della voce divina.

Ma chi era Maria nel suo tempo? Secondo gli esperti, e considerando la situazione delle donne di allora, Maria doveva essere una ragazzina ebrea palestinese di 14-15 anni che viveva in un villaggio insignificante della provincia della Galilea, Nazareth. Di più non si sa: Maria è praticamente assente nel più antico e originale annuncio del vangelo, quello di San Paolo, che di Gesù dice, in rapporto a sua madre, solo "nato da donna sotto la Legge". Veramente poco: Maria non è nemmeno nominata.

Perché vergine. Non più storia, ma un atto di fede è poi la questione della sua verginità alla nascita di Gesù. «Gli evangelisti Luca e Matteo non intendono affatto dirci qualcosa di Maria, ma piuttosto devono fare quadrare l'annuncio della resurrezione con il ruolo messianico di Gesù, inteso come Messia definitivo», spiega lo storico Cacitti, autore di Inchiesta sul cristianesimo. Come si costruisce una religione: «correggendo alcune interpretazioni delle primitive comunità cristiane, bisognava insomma affermare che Gesù non si rivela come Messia solo al momento della resurrezione (annuncio di San Paolo), o durante il suo battesimo (nel racconto di Marco). Doveva essere il Messia fin dalla nascita, con l'Annunciazione. La verginità è da intendersi allora come sottolineatura della messianicità di Gesù e non come condizione fisiologica di Maria.»

E perché poi la sua figura divenne sempre più importante? «È un processo molto antico che attraversa tutta la letteratura cosiddetta apocrifa, non riconosciuta dalla Chiesa e che soddisfaceva in genere la curiosità popolare sulla sacra famiglia», risponde ancora Cacitti. «Nel cristianesimo, come nell'ebraismo, manca del tutto una figura femminile. Il cristianesimo però, fin dalle origini, salta i confini dell'etnia giudaica per diventare multietnico. Ma così facendo deve fare i conti con le tradizioni religiose, molto antiche, di altri popoli le cui divinità erano spesso femminili.»

Un figlio "fuori di sé". Maria, già nel IV secolo d.C., è così importante da diventare il casus belli della cristologia. I teologi si dividono tra chi la considera anthropotokos (generatrice dell'uomo Gesù), oppure theotokos, madre del Dio Gesù. Per mediare, Nestorio coniò il termine Christotokos (generatrice di Cristo), ma perse ugualmente la cattedra patriarcale di Costantinopoli, dato che vinse il concetto di theotokos (madre del Dio Gesù) del Patriarca di Alessandria, Cirillo.

La Maria storica, però non poteva prevedere queste dispute. Ed è certo che ebbe rapporti difficili con suo figlio, come testimonia il vangelo di Marco, che si ritiene scritto nel 70 d.C. (quindi in un tempo più prossimo all'opera di Gesù), e nei paralleli di altri evangelisti. Gesù era fuori dagli schemi e faceva, sempre secondo Marco, preoccupare i suoi parenti. Che affermavano "è fuori di sé".