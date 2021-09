La storia della prostituzione

Etèra, meretrix, cortigiana, fille galante, mantenuta, lucciola, bella di giorno, puttana... e l'elenco potrebbe continuare, fino alle escort e alle sex workers di oggi. È comunque quello che, con un eufemismo e molta maschile arroganza, chiamiamo il più antico mestiere del mondo.

Ma lo è per davvero? In realtà no, perché il concetto di prostituzione implica un contesto di rapporti economici e culturali che è estraneo all'uomo primitivo.

Osservando le nostre cugine scimmie si è portati però a credere che la prostituzione abbia, in un certo senso, basi biologiche. Fra gli scimpanzé pigmei dell'Africa Centrale, per esempio, le femmine si concedono ai maschi in cambio di frutti e altre leccornie. Perché lo fanno? Dovendo sostenere per anni il mantenimento di cuccioli, la natura impone loro di selezionare maschi che "pagano", cioè aiutano a mantenere i piccoli. E i doni finiscono per essere desiderati da queste scimmie anche in assenza di piccoli da mantenere.

Cacciatrice di uomini. La prostituzione umana ha però radici diverse. Ai tempi dell'uomo preistorico la coppia era probabilmente a termine (ai 6-7 anni di età, i figli passavano sotto il controllo della tribù) e, secondo gli antropologi, nel sesso anche la donna era "cacciatrice".

Solo con lo sviluppo dell'agricoltura e il passaggio dalla vita nomade a quella stanziale, circa 10 mila anni fa, nacquero, con la coppia stabile, la divisione fra sessualità maschile e femminile e, contemporaneamente, una divaricazione nel destino sociale delle donne.

Il motivo fu in effetti soprattutto economico: per difendere e tramandare la proprietà privata (nata appunto con l'agricoltura) ai propri figli maschi, la paternità doveva essere certa. Quindi diventava necessario imbrigliare la sessualità della "moglie", limitandone le relazioni sociali al di fuori della famiglia. È a quel punto che, per soddisfare la richiesta sessuale dei maschi non accoppiati e le "eccedenze" di sessualità di quelli già accoppiati, nacquero le prime forme di prostituzione femminile, che da una parte non mettevano a repentaglio la famiglia e dall'altra permettevano la sopravvivenza di molte donne sole.

Ma c’è anche chi mette in relazione le lupae con le sacerdotesse della dea Lupa, un culto legato alle origini mitiche della città. Oltre a un valore politico, questo antico rito aveva anche un valore magico, connesso con la sfera della sessualità. Non è escluso infatti che anche a Roma, come in altre città del mondo antico, si praticasse la prostituzione sacra.



Nell'immagine, un affresco in un lupanare di Pompei. A luci rosse. Spesso le prostitute romane tingevano i capelli di rosso, oppure indossavano parrucche rosse. Per questo tra loro era molto diffuso il soprannome Rufa (rossa). Non indossavano la stola, ma solo tuniche. Erano chiamate lupae (lupe), ma anche meretrices (da merere, guadagnare). Sotto i ponti c’erano fornicatrices (da fornix, “arco”), per strada ambulatrices (passeggiatrici), di notte le noctilucae (lucciole).

La loro professione era considerata utile per l’ordine morale. L’amore a pagamento distoglieva gli uomini dall’attentare alle virtù di donne già sposate. Adv Il sesso ad Atene. L’istituzione delle prime case di tolleranza statali si fa invece risalire al padre della democrazia: Solone, il riformatore di Atene (VI sec. a. C.). Erano diffuse anche le prostitute da strada che avevano uno strano modo per farsi "pubblicità". Gli archeologi hanno ritrovato un sandalo disegnato in modo da lasciare impressa nella polvere la parola greca akolouthi (seguimi). Il vocabolario dell'alcova. Storicamente ci si riferisce alle prostitute con vari nomi. I più noti, nella storia - e oggi - sono:

Etèra: in greco etàira (“amica”). Nel mondo greco e romano era una dama di compagnia colta e raffinata, capace anche di suonare e comporre versi.

Cortigiana: letteralmente “donna di corte”. Dai primi del ’500 prese a indicare prostitute d’alto bordo.

Prostituta: dal latino pro (davanti) e statuere (porre) cioè esporre al pubblico (o mettere in vendita).

Meretrice: dal latino meretrix, a sua volta da merere (guadagnare).

Puttana: dal francese putain, derivato dal latino putidum (puzzolente).

Squillo: nella seconda metà del ’900 indicava la prostituta disponibile su chiamata telefonica. La parola è un calco dell’inglese call girls.

Escort: dal francese escorte (“scorta”, nel senso di compagnia). Pene medioevali. Presso i barbari sembra che la prostituzione fosse meno diffusa. Ma Teodorico, re degli Ostrogoti, decretò la pena di morte per coloro che accoglievano presso di sé “donne infami”. Pene severe contro il commercio del corpo furono emanate anche da Carlo Magno e dai suoi successori. Come percorrere per 40 giorni la campagna, nuda fino alla cintola, con il motivo della condanna scritto in fronte con un ferro rovente. Adv Marchette e marchettari. Nelle case chiuse fasciste il cliente, scelta la ragazza versava alla cassa il suo obolo, pagando in anticipo la prestazione e riceveva in cambio una marchetta o un gettone (v. riquadro) che in camera consegnava alla fanciulla, come nella foto.

I gettoni (o ricevute) consegnati a fine giornata dalla ragazza erano la base per calcolare il suo compenso. Da allora, con il termine marchetta si è sempre fatto riferimento all’ambito della prostituzione. Nel gergo romano – sdoganato nella letteratura da Pier Paolo Pasolini – il termine “marchettaro” ha acquisito il significato di omosessuale dedito alla prostituzione.

Nel gergo giornalistico, invece, la marchetta è un articolo nel quale si tratta con particolare riguardo un argomento o un prodotto caro a un inserzionista pubblicitario. Lo Stato e la prostituzione in Italia. La regolamentazione del sesso a pagamento in Italia è durata parecchi decenni. Cavour nel 1859 autorizzò l’apertura di case controllate dallo Stato per l’esercizio della prostituzione in Lombardia. L'anno successivo il decreto diventa legge. Nascono le “case di tolleranza” (perché tollerate dallo Stato) di 3 categorie: prima, seconda e terza. Furono fissate le tariffe, la necessità di una licenza per aprire una casa, le tasse da pagare e istituiti controlli medici sulle prostitute per contenere le malattie veneree.

Il 20 settembre 1958, l'entrata in vigore della legge numero 75 (conosciuta come "legge Merlin", dal nome di Lina Merlin, nella foto, deputata socialista, prima firmataria) pose fine alla regolamentazione della prostituzione in Italia, chiudendo le case di tolleranza. Settecento casini (questo era il nome) furono chiusi, lasciando senza lavoro quasi 3 mila prostitute. Oggi in Italia la prostituzione di per sé non è un reato, lo sono però il suo sfruttamento e l'istigare qualcuno a prostituirsi. Adv In quali Paesi sono legali i bordelli? In Olanda, Svizzera, Germania e Nuova Zelanda, le case di tolleranza sono legali e possono anche farsi pubblicità. In Olanda, le prostitute devono avere almeno 18 anni e non possono avere rapporti con clienti minorenni: non c'è nessuna pena prevista, però, se la prostituta è minorenne e il cliente ha meno di 16 anni. Negli Usa, solo due Stati ammettono la presenza di case di tolleranza: Nevada e Rhode Island. Curioso è il caso del Giappone: la prostituzione è espressamente vietata solo nel caso di rapporti completi. Perfettamente legale, invece, la prostituzione limitata al sesso orale.

Sesso sacro. In origine alla prostituzione si dedicavano le schiave, le giovani sterili o le vedove senza protezione, ma c'erano anche culti che la incoraggiavano (anche quella maschile) e sacerdotesse che diventavano "prostitute sacre".

L'istituzione delle prime case di tolleranza si fa invece risalire al padre della democrazia: Solone, il riformatore di Atene (VI sec. a. C.). Nella società ateniese, la vita sessuale maschile era a due facce: una privata, orientata verso le donne, di cui però si pensava non valesse la pena di parlare; l'altra pubblica, orientata verso i ragazzi. La disparità dei prezzi (vedi la gallery Millenni di sesso e soldi) fa capire che vi erano diversi mercati sessuali per clientele diverse e con funzioni sociali diverse.

Al livello più basso vi erano le pornai dei bordelli pubblici, schiave appartenenti a un custode, il pornoboskos, che era tenuto a pagare una tassa sulla rendita delle sue dipendenti a un funzionario statale che si fregiava del titolo di pornotelones. Appena un gradino più in alto vi erano le prostitute da strada: potevano essere donne libere ma povere, oppure schiave.

Banchetto con etère nell'antica Grecia: gli amanti erano ostentati, le amanti nascoste.

Gli archeologi hanno ritrovato un sandalo disegnato in modo da lasciare impressa nella polvere la parola greca akolouthi (seguimi). Le danzatrici e le suonatrici che provvedevano a procurare l'indispensabile intrattenimento durante i banchetti erano un po' più care.

Vi erano poi le etère, collocate sul gradino più alto della scala: alcune offrivano i loro favori a chiunque, altre a clienti fissi che però tenevano nascosti uno all'altro. Anche i filosofi frequentavano le etère; molte entravano nella scuola di Epicuro, anche come studentesse, e lo stesso Socrate si intrattenne varie volte con Aspasia.

Fornicare sotto gli archi. Parente dell'etèra greca era nell'antica Roma la raffinata meretrix, mentre il popolo frequentava le prostitute dei lupanari, le lupae appunto. Nei bordelli (postribula) si incontravano schiavi, artigiani, soldati e marinai. L'élite, che aveva schiave in abbondanza per i propri piaceri, disprezzava quei posti. Luoghi di prostituzione erano taverne, bagni, terme (ad stuphas), le osterie con alloggio situate lungo le grandi vie romane, e sotto gli archi (fornices, da cui deriva il nostro verbo fornicare) dei principali edifici pubblici cittadini.

Le prostitute di basso rango erano, per la maggior parte, di proprietà di un leno, padrone di schiavi, mezzano e protettore (assistito da un servo detto villicus puellarum) che rastrellava l'intero bacino del Mediterraneo alla ricerca di ragazze e bambini da vendere sulla piazza del sesso a pagamento.

Accanto alla prostituzione femminile era infatti diffusa anche quella infantile, finché non fu proibita da un editto di Domiziano (fine I sec. d. C.). «Nessuno ti impedisce di andare dai prosseneti (mezzani)», esclama un personaggio di Plauto, «a patto che tu non tocchi una donna sposata, una vedova, una vergine, una giovane o dei fanciulli di nascita libera, ama chi vuoi!»

E Catone il Censore si felicita così con un amico incontrato all'uscita di un lupanare: «Bravo! È qui che i giovani devono soddisfare i loro ardori, piuttosto che attaccarsi alle donne sposate!»

Affreschi in un postribolo di Pompei.

32 mila prostitute. I Greci avevano un magistrato addetto al controllo della prostituzione, mentre a Roma esisteva un "tribunale domestico" che vegliava sulla condotta di 32 mila prostitute. Durante l'impero divennero un capro espiatorio della crisi e furono oggetto di leggi speciali. Caligola (che pure aveva fatto aprire un bordello a corte) tassò le prostitute con il vectigal (abolito in seguito da Settimio Severo), Domiziano tolse loro il diritto di successione, Teodosio il Giovane soppresse i lupanari e punì con pene severissime i genitori che costringevano le figlie a prostituirsi. Giustiniano infierì su lenoni e tenutari, mandandone a morte alcuni, e introdusse protezioni per le prostitute che intendevano cambiare vita. La sua stessa moglie,Teodora, secondo lo storico Procopio di Cesarea, avrebbe esercitato in gioventù il meretricio.

Condanna col fuoco. Presso i barbari sembra che la prostituzione fosse meno diffusa. Ma Teodorico, re degli Ostrogoti, decretò la pena di morte per coloro che accoglievano presso di sé "donne infami". Pene severe contro il commercio del corpo furono emanate anche da Carlo Magno e dai suoi successori: per esempio, percorrere per 40 giorni la campagna, nuda fino alla cintola, con il motivo della condanna scritto in fronte con un ferro rovente. A partire dalla metà del XIII sec., col fiorire delle attività mercantili, la cura dei postriboli divenne anche motivo di propaganda politica: era simbolo dell'efficienza dello Stato.

Molte prostitute si spostavano secondo il calendario di fiere, mercati, pellegrinaggi, concili. Oppure accompagnavano gli eserciti (consuetudine tramandatasi fino a epoche recenti: si pensi alle francesi putaines de regiment della Prima guerra mondiale), compresi quelli crociati. Quando re Luigi IX di Francia proibì ai suoi uomini di portarsele dietro (VI e VII crociata), essi rimediarono con schiave musulmane.

Nel 1400 la paura dello spopolamento dovuto a guerre ed epidemie fu all'origine, indirettamente, delle fortune del meretricio. Secondo le autorità civili era infatti necessario convincere molti giovani, distratti dai "crimini contro natura" (sodomia e masturbazione), a riscoprire le gioie dell'accoppiamento eterosessuale come viatico per il matrimonio e la procreazione.

Il Rinascimento vide affermarsi la cortigiana (così chiamata perché seguiva le corti), che ricalcava la figura dell'etèra greca. Le meretrices honestae possedevano un'educazione raffinata e nelle loro dimore passavano cardinali, artisti, nobili e re. Ma «per una che riesce ad acquistarsi delle terre al sole», scrisse Pietro Aretino nel 1536, «ce ne sono mille che finiscono i loro giorni in un ospizio».

Un bordello di lusso di Parigi del 1871 ricostruito per la serie tv francese La casa del piacere.

Le regole di Napoleone. L'atteggiamento della società verso le prostitute mutò quando in Europa si diffuse la sifilide, considerata un castigo divino, e prese avvio il vasto movimento di moralizzazione promosso da Riforma e Controriforma.

I postriboli vennero chiusi, le prostitute sottoposte a pesanti imposizioni fiscali e si tentò di relegarle in quartieri-ghetto. Tolleranza e repressione si alternarono nel corso dei secoli. Fino a Napoleone, fondatore della moderna regolamentazione delle case di tolleranza (passate sotto controllo dello Stato nel 1804; l'Italia ne seguì l'esempio col regio decreto del 15 febbraio 1860).

10 anni di battaglie. Sempre nell'800 prese piede la casa d'appuntamenti, dove l'incontro fra cliente e prostituta si accompagnava a una parvenza di seduzione. È del 1904 il primo accordo internazionale contro lo sfruttamento della prostituzione, del 1910 la convenzione per la repressione della cosiddetta "tratta della bianche".

Una foto alle pareti di una casa di appuntamenti degli Anni ’30: serviva ad accendere le fantasie dei clienti.