Non esistevano le buone maniere. I banchetti chiassosi e all'insegna del poco "bon ton" che si vedono in film e serie televisive sono per lo più leggendari. Anche sulle tavole del Medioevo vigevano alcune regole sociali condivise: per esempio, era buona norma che un servitore assaggiasse le pietanze prima della nobiltà (per accertarsi che non fossero avvelenate, ma anche semplicemente per un'usanza ormai rituale); o che se qualcuno di rango superiore passava la coppa, la si accettasse come segno di favore, e si bevesse un sorso a propria volta, per poi rendergliela. Le posate esistevano, anche se erano poco diffuse, in compenso nei banchetti più nobili si usavano già le soluzioni "sciacqua dita": pentole di acqua bollita con erbe aromatiche e profumate, come la salvia, per risciacquarsi le mani.

Foto: © laif/Contrasto