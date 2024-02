Il Corano più antico ritrovato finora in Sicilia risale alla dominazione araba

Ritrovamento casuale. La pergamena di pelle di pecora, era stata "riciclata" come copertina di un registro di annotazioni matrimoniali della prima metà del XVI secolo, nell'area di Calatafimi. I caratteri in antica lingua araba avevano però insospettito Paolo Barresi (Università Kore di Enna) e Michele Giacalone (presidente dell'associazione Amici del Museo San Rocco).

Le indagini. I due studiosi hanno invitato a Trapani Giuseppe Mandalà, docente di Storia dei Paesi islamici all'Università Statale di Milano, per esaminare il reperto. L'esperto ha riconosciuto i caratteri cufici, lo stile grafico della lingua araba che prende il nome dalla città di Kufa, dove sarebbe avvenuta, a partire da VII secolo d.C., la fase di elaborazione più antica della lingua araba. Il reperto è stato quindi attribuito all'epoca musulmana della Sicilia, della quale rimangono rare testimonianze scritte, come il Corano di Palermo, un manoscritto datato 982-983 d.C., di origine siciliana, conservato in gran parte a Istanbul.

Il potere delle api. La traduzione effettuata da Mandalà si riferisce ad alcuni versetti della sura (nome dei capitoli) delle Api (Corano, XVI: 8-11). Il riferimento alle api deriva dal versetto 68: "E il tuo Signore ispirò alle api: dimorate nelle montagne, negli alberi e negli edifici degli uomini". E nel versetto successivo: "(…) Scaturisce dai loro ventri un liquido dai diversi colori, in cui c'è guarigione per gli uomini".

Libertà religiosa. La dominazione araba in Sicilia iniziò nell'anno 827 e terminò nel 1061, con la conquista normanna di Palermo. I cristiani dell'isola, come documenta il libro di Cesare Capone Gli arabi e l'Europa medievale (Ananke, 2014), furono subordinati alla sharia, la legge islamica, ma non propriamente vessati. Venivano riconosciuti come dhimmi, cioè liberi di praticare la loro religione, di risiedere dove volevano e di scegliere i mestieri, anche se erano obbligati a pagare una tassa più alta rispetto a quella dei musulmani.

I dhimmi siciliani non dovevano convertirsi alla religione dei dominatori in applicazione del versetto coranico (Corano, II: 257) che recita: "Non vi sia costrizione nella fede". Anche gli Ebrei erano considerati dhimmi e liberi di professare.