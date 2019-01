I Re Magi sono realmente esistiti?

Dal Catechismo Ecco che cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC 528) a proposito dei Re Magi:



L'epifania è la manifestazione di Gesù come Messia d'Israele, Figlio di Dio e Salvatore del mondo. Insieme con il battesimo di Gesù nel Giordano e con le nozze di Cana, essa celebra l'adorazione di Gesù da parte dei «magi» venuti dall'oriente. In questi «magi», che rappresentano le religioni pagane circostanti, il Vangelo vede le primizie delle nazioni che nell'incarnazione accolgono la Buona Novella della salvezza. La venuta dei magi a Gerusalemme per adorare il re dei Giudei mostra che essi, alla luce messianica della stella di Davide, cercano in Israele colui che sarà il re delle nazioni. La loro venuta sta a significare che i pagani non possono riconoscere Gesù e adorarlo come Figlio di Dio e Salvatore del mondo se non volgendosi ai Giudei e ricevendo da loro la Promessa messianica quale è contenuta nell'Antico Testamento. L'epifania manifesta che «la grande massa delle genti» entra nella famiglia dei patriarchi e ottiene la «dignità Israelitica».





Passaporto iraniano. Quindi il racconto evangelico, trattato con scetticismo dagli storici, acquista più credito presso gli astronomi: proprio grazie all’elemento che sembrava il più fantasioso (la stella) i Magi escono dalla dimensione fiabesca per diventare personaggi storicamente possibili. A una condizione però: che si resti agli scarni racconti di Matteo e di Giacomo, sfrondando i Tre Re da tutti gli attributi che la tradizione ha poi appiccicato loro addosso. Via la cometa, dunque; ma anche via le corone, i nomi, il numero tre. Anche se può stupire, infatti, il Vangelo di Matteo non dice mai che i Magi fossero re, né che fossero tre: parla genericamente di “alcuni”. «Tanto che le immagini più antiche» osserva Sforza Barcellona «ne raffigurano a volte 2, altre 4 o addirittura 12». Indicazioni ancora più generiche sono quelle sulla patria dei Magi: Matteo parla solo di “Oriente”. E l’ipotesi corrente è che alluda all’attuale Iran, dove il mazdeismo aveva le sue radici e dove tuttora una città (Yazd) è abitata da 12 mila zoroastriani, adoratori del fuoco sacro. Ai tempi di Gesù, però, i magi non erano più un’esclusiva medo-persiana: gli Atti degli apostoli ne citano uno a Samaria e un altro a Cipro. Quindi la parola “Oriente” potrebbe indicare altri Paesi a portata di cammello. Magari l’Iraq, dove furono trovate le famose effemeridi babilonesi. O la Penisola arabica, dove sembra indirizzare l’“analisi merceologica” del testo di Matteo: infatti l’unica regione che produceva tutti e tre i doni dei Magi (oro, incenso e mirra) era l’Arabia Felix, corrispondente all’attuale Yemen e al Sud dell’Oman.



Carovanieri. Ma se Matteo è così scarno di notizie, da dove vengono tutti i dettagli della tradizione? Dagli apocrifi, ricchi di “notizie” divertenti quanto fantasiose. Per esempio il Vangelo armeno dice di sapere la durata del viaggio dei Magi (9 mesi) e i loro nomi e fa l’inventario del carico della loro carovana, che trasportava più merci di un corteo di camion dell’Esselunga: oltre a oro, incenso e mirra aveva con sé anche aloe, porpora, mussolina, nardo, cannella, cinnamomo, argento, zaffiri, perle, lino e libri esoterici.

Non è tutto: nello stesso testo si legge che i Magi erano tre fratelli, re di Arabi, Indi e Persiani; che avevano un seguito di 12 mila cavalieri; che a Betlemme furono preceduti addirittura da Eva, risorta per l’occasione; infine che la rabbia di Erode per la nascita del Messia fu tale da causare un terremoto. Altrettanto fantasioso è il Vangelo arabo-siriaco, secondo cui i Magi tornarono in patria con un pannolino di Gesù, che tentarono poi di bruciare ritualmente sul fuoco sacro. Invano: le fiamme si spegnevano e il pannolino restava intatto.

È chiaro che tutto ciò non ha alcun valore storico, neanche alla lontana: prova solo lo sforzo di far giungere il messaggio cristiano ai popoli orientali usando temi e simboli a loro familiari. Per esempio la storia del pannolino incombustibile era un’evidente allegoria, studiata per dire ai Persiani che Gesù era più potente del loro fuoco sacro. E la maxi-scorta dei 12 mila cavalieri era un tentativo di conciliare Cristo con una profezia di Zoroastro, secondo cui l’arrivo del Saoshyant (il Messia mazdeista) sarebbe stato accolto con onori regali.

Antenati dei Puffi. Ma se togliamo le corone e gli attributi regali a cui ci ha abituato la tradizione, come dobbiamo immaginare i veri Magi? Semplice: con pantaloni aderenti, tuniche corte, scarpe a punta ricurva e ampi mantelli sulle spalle; ma soprattutto col capo coperto dai tipici “berretti frigi” che rendevano gli antichi Persiani simili ai moderni Puffi disegnati da Peyo. Così, almeno, li raffiguravano tutte le immagini paleocristiane; compreso un mosaico che un tempo si trovava sulla facciata della Basilica della Natività a Betlemme, dove tutto era iniziato.

Articolo di Nino Gorio tratto da Focus Storia 17 (2008).