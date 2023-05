In sé l'oggetto non è tanto apparente: un frammento d'osso piatto di bufalo o di cavallo selvatico, con diverse tacche. Ma queste piccole impronte coniche indicano che si trattava del supporto su cui bucare pelli per fare vestiti. Il reperto ha 39.600 anni, viene dalla Spagna, ed è attribuibile all'Homo sapiens.

Su misura. Che l'Homo sapiens usasse coprirsi di pelli era stato verificato dal Max Plank Institute con l'analisi di strumenti specifici per la loro lavorazione ritrovati nella grotta di Contrebandiers, sulla costa atlantica del Marocco, risalenti a circa 120 mila anni. Prove indirette, perché le pelli deperiscono velocemente e non è normalmente possibile rinvenirle (bisognerebbe che si conservassero in una torbiera).

Anche l'osso di supporto spagnolo è una prova indiretta, ma in questo caso indica un vero e proprio confezionamento di vestiario in pelle. Le sue tacche circolari di registro indicano infatti una cucitura di pelli molto stretta e accurata, tale da suggerire vestiti ben confezionati, non semplici coperture a mantello o legate insieme in qualche modo.

Con un procedimento di archeologia sperimentale, dove si ricostruiscono strumenti e se ne studiano funzioni ed effetti sui materiali, i ricercatori hanno ottenuto tacche identiche impiegando un osso simile all'originale come supporto per perforare pelli o cuoio.