Da quando macelliamo la carne?

Prima o dopo? Le ossa studiate provengono da un sito archeologico di Kanjera, vicino al lago Vittoria, in Kenya: due milioni di anni fa questa pianura era popolata da gazzelle e gnu, cibo per leoni e umani. Molte delle ossa ritrovate portano i segni di tagli provocati da armi utilizzate per incidere la carne, ma ciò che non era chiaro fino ad ora era se questi tagli fossero precedenti o successivi all'arrivo di grossi animali carnivori come leoni o leopardi.