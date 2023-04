Il loro principale obiettivo era infatti confondere i nemici simulando due intere divisioni (qualcosa come 30mila uomini). Come? Utilizzando armi gonfiabili (carri armati, jeep, camion e aerei), tutte dipinte abbastanza realisticamente da ingannare le pattuglie di ricognizione aerea naziste. Venivano utilizzati anche dei manichini da paracadutare per far credere ai nazisti di essere invasi.

SI VA IN SCENA! Fondato il 20 gennaio 1944, il Ghost Army ebbe il suo battesimo del fuoco lo stesso anno, sbarcando in Normandia il 6 giugno. Era composta da oltre 1.100 uomini: tra le sue fila, però, non c'erano soldati ma artisti, pubblicitari, esperti del suono, attori, architetti e scenografi provenienti da 46 Stati Usa.

COME SU UN SET. A rendere ulteriormente realistica la loro entrata in scena era la riproduzioni di rumori che simulavano i cingolati in azione e le truppe in movimento. Non solo: i soldati montavano tende, accendevano fuochi, stendevano il bucato e lasciavano sul terreno tracce di cingolati, proprio come se fossero accampati in attesa di entrare in azione. A volte si travestivano da militari di varie divisioni, cambiando i distintivi sulle uniformi e recandosi nei caffè dei paesini per ingannare eventuali informatori dei tedeschi.

Parteciparono a una ventina di missioni che consentirono di salvare molte vite umane, ma al termine del conflitto, il Ghost Army si sciolse e i suoi membri ricevettero l'ordine di non parlare della loro attività. Solo nel 1985 si cominciò a parlare del loro ruolo nella vittoria degli Alleati fino alla medaglia d'oro conferita dal presidente Joe Biden.