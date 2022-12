Un golpe ben architettato. Il 7 dicembre 1970, in una notte flagellata dalla pioggia inizia l'operazione "Tora Tora". Niente a che vedere con l'attacco giapponese a Pearl Harbor , è solo una fonte di ispirazione per il nome. Siamo a Roma, e Tora Tora è un tentativo di colpo di Stato. A dirigerlo, il principe Junio Valerio Borghese (1906-1974), dalle stanze della sede romana del Fronte Nazionale, il movimento politico di estrema destra che lui stesso ha fondato due anni prima. Il complotto è stato pianificato nei minimi dettagli per dare l'assalto ai centri nevralgici del Paese.

Nel frattempo il generale dell'Aeronautica Giuseppe Casero e il colonnello Giuseppe Lo Vecchio hanno preso posizione al ministero della Difesa e una colonna di automezzi con a bordo 200 forestali armati è arrivata vicino al centro di produzione Rai di via Teulada. Anni dopo si verrà a sapere che per assassinare Saragat e Vicari erano arrivati apposta dalla Sicilia killer di Cosa Nostra.

CONTRORDINE. Il golpe era ormai in fase avanzata quando lo stesso Borghese fermò tutto. Le armi restarono al Viminale, la Forestale tornò a Cittaducale – da dov'era partita – e i paracadutisti rientrarono in palestra. Perché il contrordine? Qualcuno ipotizzò che fosse stata la pioggia scrosciante di quella notte a far saltare i piani. Le vere motivazioni furono politiche. Borghese scappò all'estero per evitare l'arresto e dalla tv svizzera rivendicò il progetto mancato.

«Il principe informò i suoi che l'operazione era saltata per la mancata collaborazione di ufficiali che avrebbero dovuto aprire il portone del ministero della Difesa», spiega Nicola Tonietto, storico dell'Università di Trieste. «Ma secondo una delle tesi oggi più accreditate, a fermarla sarebbero stati gli americani, il cui coinvolgimento è emerso nei processi degli Anni '90 sulle stragi di piazza Fontana e piazza della Loggia. Anche i vertici dei servizi segreti, con i quali il principe intratteneva rapporti, si convinsero a interrompere l'operazione e sfruttarono la situazione come monito in funzione anticomunista. Infatti si dice che quella notte i dirigenti del Pci non dormirono nei loro letti. Borghese ha raccontato in un memoriale che a dare il contrordine non fu lui, ma il dirigente della Rai Gilberto Bernabei, su ordine di Andreotti».