Gli inglesi sfidano il mondo: dal Medioevo alla Brexit nel podcast di Focus Storia

Le sfide degli inglesi al mondo: è questo il tema del nuovo numero di Focus Storia. Anita Rubini, giornalista di Focus Storia in collegamento dalla redazione, presenta la rivista in edicola.



Nel 2016 gli inglesi hanno votato per Brexit, infilandosi in un pasticcio politico e diplomatico che tiene ancora in scacco l’Europa intera. Ma la decisione storica del divorzio tra Gran Bretagna e Unione Europea ha radici molto profonde che abbiamo ricostruito sul giornale con l’aiuto degli storici.

Inoltre, come sarà il mondo dopo la Brexit? Ne parliamo con Tim Parks, scrittore e giornalista inglese, e con Vittorio Sabadin, scrittore e giornalista, già vicedirettore de La Stampa.

Curato e condotto da Francesco De Leo.

