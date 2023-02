"Forse tremate più voi nel pronunciare contro di me questa sentenza che io nell'ascoltarla". È così che Giordano Bruno, il frate-filosofo che con le sue opinioni aveva osato sfidare la Chiesa, accolse la condanna a morte inflittagli dal tribunale dell'Inquisizione. Pochi giorni dopo il tragico verdetto, il 17 febbraio 1600, quel pensatore "libero e ostinato" sarebbe stato condotto al rogo in Campo de' Fiori, a Roma. Proprio là dove oggi sorge il monumento in sua memoria, che lo ritrae imponente e fiero, con lo sguardo cupo rivolto al Vaticano. Scopriamo la sua storia attraverso l'articolo "Sfida fatale" di Federica Campanelli, tratto dagli archivi di Focus Storia.

Un secolo difficile. Giordano Bruno, all'anagrafe Filippo, era nato nel 1548 a Nola, vicino a Napoli, nel mezzo di un secolo cruciale nella storia della Chiesa: spaccata in due dalla Riforma luterana, era seguita la Controriforma cattolica lanciata dal Concilio di Trento iniziato nel 1545. Due anni prima, Paolo III aveva istituito l'Inquisizione romana (o Santo Uffizio) e nel 1559 Paolo IV creò l'Indice dei libri proibiti. Il papato si dotò così di due strumenti persecutori di cui Bruno, suo malgrado, farà presto conoscenza. La carriera monastica di Giordano Bruno iniziò nel convento di San Domenico a Napoli, dove entrò a 17 anni.

Rivoluzionario. Giovane dall'animo irrequieto, fu investito dalla prima denuncia quando era ancora novizio, reo di aver tolto dalla propria cella le immagini dei santi. Più avanti, nel 1576, un confratello lo accusò di eresia per aver espresso dei dubbi sulla dottrina della Trinità. «L'accusa era difficile da provare, ma in un eventuale processo si sarebbe sommata alla precedente denuncia, che rimarcava il poco rispetto che Bruno aveva del culto dei santi», racconta Anna Foa, docente di Storia moderna alla Sapienza di Roma e autrice del saggio Giordano Bruno (il Mulino).

Vagabondo. Il rischio di una condanna era dunque consistente, e così Bruno lasciò Napoli riparando a Roma. Dovette però fuggire anche da lì, perché fu accusato ingiustamente dell'omicidio di un frate. Iniziò quindi un periodo di peregrinazioni in tutta Europa, dove, spogliatosi degli abiti domenicani, vagabondò di città in città avvicinandosi a ogni confessione cristiana, desideroso di allargare i propri orizzonti di studio e le proprie riflessioni filosofiche. A Ginevra aderì al calvinismo, in Germania entrò in contatto con i luterani e in Inghilterra con gli anglicani, distinguendosi tra l'altro per una serie di lezioni poco gradite sulla teoria eliocentrica di Copernico, di cui era sostenitore.

Questa e altre sue convinzioni irritarono le varie gerarchie ecclesiastiche e Bruno si ritrovò così scomunicato praticamente da tutte le Chiese cristiane europee, cattoliche o riformate che fossero. Con questo curriculum, nel 1592 fece ritorno in Italia.

L'inizio del calvario. Nel marzo 1592 si stabilì a Venezia, chiamato da tal Giovanni Mocenigo, un nobile ansioso di apprenderne le cosiddette "arti magiche" e in particolare la mnemotecnica, un efficace metodo di memorizzazione che lo stesso Bruno aveva ideato, rimarcando però come tale tecnica derivasse "non dalla magia, ma dalla scienza". Ma quel soggiorno veneziano fu l'inizio della sua fine. Quando infatti il filosofo riferì l'intenzione di riprendere i suoi viaggi, Mocenigo, irritato, corse a denunciarlo per eresia. Risultato: Bruno fu arrestato la sera del 23 maggio 1592, e tre giorni dopo mandato a processo.

Processo sommario. Ma quali erano i capi d'accusa? Mocenigo aveva sostenuto, tra le altre cose, che Bruno fosse una specie di stregone, che non credesse nella verginità di Maria, che fosse un lussurioso e che volesse fondare una nuova setta. Dalle accuse emerse poi uno degli elementi centrali del pensiero di Bruno: la presenza di un universo infinito e di infiniti mondi, idea inaccettabile per l'epoca, che andava persino oltre la teoria copernicana. «Le accuse, per quanto gravi, provenivano tuttavia dal solo Mocenigo ed erano piuttosto confuse, motivo per cui il processo veneziano poteva anche finire con un'assoluzione o una condanna lieve», spiega l'esperta. A quel punto giunse però una richiesta di estradizione da Roma, dove Bruno fu trasferito il 27 febbraio 1593. Alle accuse del Mocenigo si erano intanto aggiunte quelle di fra' Celestino da Verona, che con Bruno aveva condiviso la detenzione veneziana. «I nuovi capi d'accusa, simili a quelli del Mocenigo, furono avallati da altri quattro compagni di cella di Bruno, e alla fine emerse l'immagine distorta di un uomo senza religione, pronto a burlarsi di ogni credenza», continua la storica.

Giudizio romano. Della fase romana del processo non è sopravvissuto alcun verbale, ma esiste un Sommario compilato tra il 1597 e il 1598. Questo documento, basato sugli atti veneziani e su quelli romani, è stato scoperto nel 1940 e reso pubblico solo pochi decenni fa. Quel che sappiamo è che il tribunale raccolse un totale di 31 capi d'imputazione, che ricoprivano praticamente ogni aspetto della vita di Bruno, dalla sua condotta morale, alle credenze teologiche e filosofiche. L'iter processuale si protrasse in ogni caso per anni, tra interrogatori, sospensioni e, forse, un episodio di tortura nel 1597. Fu infine l'intervento del cardinale gesuita Roberto Bellarmino, pezzo grosso del Santo Uffizio, implicato anche nel caso Galileo, a sbloccare la situazione.

L'imputato non ritratta. Bellarmino sottopose a Bruno otto proposizioni da abiurare, poiché eretiche. «L'abiura era un elemento fondamentale nei processi di tal genere: se un eretico rinnegava le proprie opinioni, otteneva infatti un trattamento mite, ma per Bruno rinunciare alle sue verità significava sottomettersi a un'autorità, quella dei giudici e dei teologi dell'Inquisizione, che lui non riconosceva», commenta Foa. La posizione dell'imputato si fece sempre più seria, e il 21 dicembre 1599, nell'ultimo interrogatorio, dichiarò di non aver nulla da ritrattare. In sostanza, Bruno rigettò l'accusa di eresia in quanto non si considerava un teologo, bensì un filosofo che andava, semplicemente, alla ricerca della verità. Ma agli occhi della Chiesa, negando l'abiura, confermava di essere un "eretico impenitente, pertinace e ostinato", come recitava la sentenza di condanna espressa l'8 febbraio 1600. Il 17 dello stesso mese, quel pensatore fuori dal comune fu zittito per sempre, avvolto dalle fiamme.

Anticipatore. L'impatto di Giordano Bruno sulle posizioni della Chiesa, specie in ambito scientifico, fu sconvolgente, ma tuttora la Santa Sede, pur avendo espresso "profondo rammarico" per la sua morte, non ne ha riabilitato il pensiero. Eppure Giordano Bruno, figlio di un'era ancora "prescientifica" (ossia precedente l'introduzione del metodo sperimentale di Galileo Galilei), è stato capace di intuizioni straordinarie.

Nello scritto La cena de le ceneri (1584) espresse per esempio il principio di relatività del moto, anticipando lo stesso Galileo. Inoltre, con la sua teoria sulla presenza di "mondi innumerevoli e innumerabili", cioè immaginando che l'universo ospiti un numero infinito di stelle-soli, Bruno ipotizzò l'esistenza di pianeti extrasolari (confermata solo nel 1995) anticipando persino la teoria del multiverso. Complesse teorie scientifiche a parte, Giordano Bruno sarà ricordato per sempre, grazie a quel processo, come simbolo universale della libertà di pensiero. Da difendere anche a costo della vita.

Fotogallery Le leggende nere della Chiesa La papessa Giovanna. Voci su una presunta “papessa” Giovanna cominciarono a circolare nell’XI secolo, ma riportavano un episodio avvenuto 200 anni prima: una tale Giovanna di Mainz sarebbe stata eletta al soglio pontificio con il nome di Giovanni VIII. La donna, che si era finta monaco per introdursi nell’ambiente vaticano, fu smascherata quando partorì per le vie di Roma nel corso di una processione (leggi tutta la storia). Quanto c’è di vero in questo racconto? Oggi gli storici sono concordi nel ritenerlo una leggenda. Alcuni pensano a una satira nei confronti del papa – questo sì realmente esistito – Giovanni VIII, a cui veniva rimproverata un’eccessiva debolezza nei rapporti con l’ostile patriarca di Bisanzio, Fozio. L’efferata Santa Inquisizione. Per tutti è il simbolo dell’oscurantismo della Chiesa. E spesso lo fu davvero. Eppure, l’Inquisizione (prefigurata dal Concilio di Verona nel 1184 e messa a punto da Innocenzo III intorno al 1230) aveva in origine il compito istituzionale di ricondurre i cristiani sospettati di eresia nell’alveo dell’ortodossia, spingendoli alla penitenza più che perseguitandoli sistematicamente.

Certo, se le prediche non bastavano si ricorreva ai più convincenti metodi della tortura (autorizzata nel 1252 da papa Innocenzo IV): il che però era la regola anche nei tribunali civili. A eseguire interrogatori e condanne degli inquisitori, peraltro, erano di solito i boia dipendenti dal braccio secolare (sovrani o signori locali). Nella foto: la tortura di un presunto servo del demonio in un film tedesco del 1976. L’efferata Santa Inquisizione spagnola. C’è poi da distinguere fra la Santa Inquisizione e l’Inquisición spagnola. Quest’ultima era un organo secolare, benedetto nel 1478 da Sisto IV ma voluto e controllato dai “re cattolici” Ferdinando e Isabella, che ne fecero uno strumento di repressione politica (il che, all’epoca, significava persecuzione di ebrei e musulmani). Gli autodafé ordinati dal Grande inquisitore spagnolo Tomás de Torquemada non erano però, come si intende oggi con questo termine, roghi purificatori, ma processioni in cui i condannati abiuravano compiendo un “atto di fede” sulla pubblica piazza.

Tuttavia, secondo Philip Schaff, teologo svizzero americano e storico ottocentesco della materia, Torquemada mandò al rogo 8 mila persone. Dietro tanta strage c’era una fitta rete di sbirri, frati e spioni. Adv I vangeli apocrifi, nascosti e distrutti dalla Chiesa. I vangeli accettati dalla Chiesa sono quattro: quelli di Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Ma i testi prodotti dalle comunità cristiane dei primi secoli sono molti di più. Tra questi, i cosiddetti vangeli apocrifi: un termine di origine greca che significa, letteralmente, “nascosto”. E che ha indotto molti a ritenere che a occultare quei testi fossero state le nascenti gerarchie ecclesiastiche. Queste ultime furono sì pronte a reprimere come eretico ogni movimento che si rifacesse a quei testi, ma contrariamente a quanto racconta il romanziere Dan Brown nei suoi libri, la Chiesa non ebbe mai bisogno di opporsi alla pubblicazione: la loro condanna aveva chiuso la questione già 1.800 anni fa. Nella foto, un frammento del Vangelo di Giuda, scoperto nel 1978 ma reso pubblico solo nel 2006. Questo apocrifo fu redatto probabilmente intorno al II secolo all’interno di una delle sette gnostiche. La caccia alle streghe, strumenti del demonio. Le stime più recenti parlano di circa 3 milioni di persone processate per stregoneria fino al 1756 – quando in Baviera (Germania) fu messa al rogo l’ultima strega – e di circa 40 mila condannati a morte, di cui l’80% donne. Ma la caccia alle streghe non fu tutta colpa della Chiesa. Già la legge di Mosè esortava a perseguire con misure drastiche maghi e indovini. E gran parte dei processi si svolsero in tribunali civili, visto che l’Inquisizione si occupava solo di eresie.

Altrettanto falsa è la credenza che la persecuzione fosse tipica dei “secoli bui” medioevali: in realtà, il picco più drammatico nei processi per stregoneria si ebbe tra la fine del XV secolo e il Seicento.

Soprattutto intorno al Mille, alcuni papi cercarono persino di arginare le cacce alle streghe, che spesso si trasformavano in tumulti incontrollabili. L’oscurantismo nei confronti della scienza. La Chiesa è stata più volte accusata di opporsi al progresso scientifico. Caso emblematico è quello di Galileo Galilei, condannato nel 1633 dal Sant’Uffizio per i suoi scritti a favore della teoria eliocentrica di Copernico. In realtà la Chiesa ha sempre avuto un atteggiamento aperto nei confronti della scienza. Anche nel caso di Galileo, pur avendo preso un gravissimo abbaglio, la condanna dell’Inquisizione venne più per l’atteggiamento presuntuoso di Galileo e per aver tradito la fiducia dell’allora pontefice Urbano VIII (di cui era amico) che per il suo sostegno all’eliocentrismo, che semplicemente la Chiesa non riteneva sufficientemente provato Per saperne di più sulla vicenda. Nell'immagine, il processo a Galileo davanti al Sant’Uffizio in un dipinto francese del 1874. Adv Preti poco scientifici. Pur con qualche contrasto (vedi foto precedente), è proprio in seno alla Chiesa che è nata la scienza moderna. Lo stesso Copernico (nella foto) era un religioso. Come lui, furono centinaia i sacerdoti che si dedicarono con successo alla ricerca scientifica. Giusto per ricordarne alcuni: Luigi Galvani, studioso dell’elettricità animale, Ruggero Boscovich, astronomo, Filippo Cecchi, sismologo, Giovanni Caselli, anticipatore del fax, Eugenio Barsanti, ideatore del motore a scoppio. L’assassinio di Giovanni Paolo I. La mattina del 29 settembre 1978 veniva trovato morto nel suo letto papa Giovanni Paolo I dopo soli 33 giorni di pontificato. Ben presto cominciò a circolare la voce che il papa fosse stato assassinato, tanto più che il Vaticano rifiutò l’autopsia.

Per i mandanti furono fatti i nomi dell'allora segretario di Stato, cardinale Jean-Marie Villot, e quello del direttore dello Ior (in pratica la banca vaticana), Paul Marcinkus. Il movente: l'intenzione del neo eletto pontefice di ripulire la curia romana dai prelati senza scrupoli. Contrariamente a questa tesi, il papa aveva in realtà dichiarato in più occasioni che non avrebbe modificato alcun incarico per almeno un anno. Quanto alla salute di Luciani, non era affatto buona, e quindi la sua morte non così inattesa. I suoi due segretari testimoniarono che nel pomeriggio del 28 settembre si lamentò di opprimenti dolori al petto, ma fatalmente non volle chiamare un medico.

