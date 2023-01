Che cos'erano i "gettoni lascivi" nell'antica Roma?

Roma e il richiamo della lupa. Come i lupi alla luna, le prostitute a Roma ululavano nella notte per attirare i loro clienti. Per questo vennero soprannominate lupae e il luogo dove si prostituivano “lupanare”.

Ma c’è anche chi mette in relazione le lupae con le sacerdotesse della dea Lupa, un culto legato alle origini mitiche della città. Oltre a un valore politico, questo antico rito aveva anche un valore magico, connesso con la sfera della sessualità. Non è escluso infatti che anche a Roma, come in altre città del mondo antico, si praticasse la prostituzione sacra.



Nell'immagine, un affresco in un lupanare di Pompei.