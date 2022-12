Molti la considerano la più bella favola di Natale, paragonandola a un miracolo: durante la Prima guerra mondiale, alla viglia di Natale del 1914, soldati britannici e tedeschi fecero una "tregua spontanea", scambiandosi sigarette, alcol e piccoli doni, invece che spararsi. Scopriamo come si arrivò a questa tregua natalizia con l'articolo "Pace in trincea" di Matteo Liberti, tratto dagli archivi di Focus Storia.

Una storia sconosciuta ai più. Nei libri di Storia non ce n'è quasi traccia di questa vicenda, ma se ne parla in film e romanzi, nonché in una struggente canzone folk dell'artista inglese Mike Harding, dal titolo Christmas 1914. Eccone alcuni versi: "I fucili rimasero in silenzio […] senza disturbare la notte. Parlammo, cantammo, ridemmo […] e a Natale giocammo a calcio insieme, nel fango della terra di nessuno". La partita in questione si svolse realmente, e fu giocata il 25 dicembre 1914 nei pressi della cittadina belga di Ypres. Campo di gioco: la no man's land ("terra di nessuno"), lo spazio che divideva le trincee inglesi da quelle tedesche. Fu il momento culminante di quella che passerà alla Storia come "tregua di Natale".

Conflitto. Nell'estate del 1914 l'Europa era divenuta teatro di una guerra che vedeva opposti due grandi schieramenti: Gran Bretagna, Francia e Russia da una parte; Germania, Austria-Ungheria e Turchia dall'altra. Più tardi sarebbero entrati nel conflitto anche Bulgaria, Giappone, Italia, Stati Uniti e una serie di Paesi "minori", trasformando così la contesa nella prima guerra su scala globale dell'umanità. All'inizio il fronte più caldo fu proprio quello occidentale (tra il Belgio e il Nord della Francia) dove inglesi, francesi e belgi dovettero contrastare l'avanzata tedesca.

Dopo una sanguinosa battaglia nei pressi di Ypres, a fine autunno gli eserciti si ritrovarono però impantanati (qui e altrove) in un'estenuante guerra di logoramento tutta combattuta intorno alle trincee. Da questi fossati profondi un paio di metri e rinforzati alla buona con tavole di legno, i soldati si lanciavano quotidianamente all'assalto del nemico, guadagnando o cedendo ogni volta pochi metri di terreno e trascorrendo il resto della giornata tra fango, pioggia e cadaveri in decomposizione.

Scambio di favori. Queste condizioni riguardavano tutti e il "mal comune" provocò presto il verificarsi di episodi di solidarietà tra nemici (che si trovavano peraltro a pochi passi di distanza gli uni dagli altri). I soldati dei due eserciti cominciarono a scambiarsi alcuni "favori", come non aprire il fuoco durante i pasti. Quel che contava era salvare le apparenze con i superiori (si rischiava l'accusa di tradimento) e portare a casa la pelle.

Giù le armi. Il compito di punire i soldati che si fossero mostrati troppo concilianti con i nemici spettava agli ufficiali dei comandi, gli unici che avrebbero potuto stabilire una tregua. Tale regola, a Ypres e in altre zone del fronte, sarebbe però stata infranta nel dicembre del 1914. Dopo aver dato ordine alle truppe di non interrompere per nessun motivo i combattimenti, i comandi dei due eserciti fecero arrivare nelle prime linee piccoli pacchi dono (era pur sempre Natale) contenenti dolci, liquori, tabacco, alberelli natalizi e candele.

A Ypres, la sera della vigilia, i tedeschi addobbarono le postazioni scambiandosi gli auguri e cantando motivetti natalizi; in una trincea qualcuno intonò la canzone Stille nacht, Silent night per gli inglesi. Da quel momento, e per buona parte della serata, i soldati dei due eserciti non smisero più di cantare, ognuno nella propria lingua e ognuno al riparo della propria postazione.

La vigilia in trincea. "Quando addobbammo gli alberi e accendemmo le candele, dall'altra parte giunsero fischi di gioia e applausi (…). Poi cantammo tutti insieme" testimonierà in seguito il soldato tedesco Kurt Zehmisch, nel libro Silent Night: the story of the World War I Christmas truce, il libro dello storico americano Stanley Weintraub che negli anni Ottanta ricostruì la vicenda. Al momento di andare a dormire un po' tutti erano ormai convinti che qualcosa di straordinario stesse per verificarsi: all'alba i tedeschi esposero infatti piccoli cartelli con le scritte "buon Natale" e "Non sparate, noi non spariamo". Era il segnale d'inizio.

Fratellanza e solidarietà. Ricominciarono i canti e gli applausi, poi dalla trincea tedesca uscì un uomo: nella nebbia gli inglesi lo intravidero appena, quanto bastava per notare che era disarmato. I britannici, increduli, uscirono dai loro ripari e si incamminarono verso i tedeschi, che fecero altrettanto: "Ho visto la cosa più straordinaria che si possa vedere: stavamo per sparare a quel tedesco (…) e poco dopo eravamo tutti in festa", scrisse il soldato inglese Dougan Charter in una lettera alla famiglia.

Dopo aver sepolto i corpi dei commilitoni uccisi nei combattimenti dei giorni precedenti, i due schieramenti fraternizzarono, preparando una festa in piena regaola. "Fritz portò sigari e brandy, Tommy della carne di manzo e sigarette" canta Mike Harding nella sua canzone. Senza inventarsi nulla: nel diario di campo del 133° Reggimento sassone si parla infatti di un tedesco di nome Fritz e anche di Tommy, un soldato inglese che si mise a tagliar capelli ai nemici in cambio di qualche sigaretta. Nel frattempo attorno a lui tutti si scambiavano abbracci e visite di cortesia.

Regali per tutti. Inglesi e tedeschi si regalarono caffè e cioccolata, marmellata e sigari, tè e whisky, nonché alcuni accessori delle divise. Ci fu persino chi si fece fotografare in gruppo. "Non vi fu un solo momento di odio: per un po' nessuno pensò più alla guerra" disse il soldato britannico Bruce Bairnsfather. Quasi una scena da film, che in effetti si ritroverà nel copione di Joyeux Noël, pellicola del 2005 di Christian Carion.

In campo Francia e Inghilterra. Prima che gli alti comandi potessero intervenire interrompendo la tregua, i soldati fecero un patto solenne: nel caso di ripresa dei combattimenti nessuno avrebbe mirato ad altezza uomo, ma reso inoffensive le munizioni "sparando alle stelle in cielo". La notizia della tregua intanto si diffuse, e in poche ore la febbre da armistizio contagiò due terzi del fronte occidentale: quasi dappertutto inglesi e tedeschi si tesero la mano e festeggiarono assieme.

Il simbolo di quell'insolito Natale di guerra divenne la partita di calcio che si tenne a Ypres fra le truppe inglesi del reggimento Scottish seaforth highlanders e quelle tedesche del Reggimento sassone (ma quel giorno le partite di calcio furono in realtà più di una). I palloni furono messi insieme con stracci pieni di sabbia legati con lo spago, mentre le porte furono delimitate da pile di cappotti: per qualche ora la "terra di nessuno" si trasformò in un campo di calcio. Nei giorni successivi, i familiari dei soldati furono inondati di lettere e foto dell'evento, che finirono ai quotidiani. La stampa (sottoposta alla censura) ne ritardò però la pubblicazione e le prime notizie trapelarono solo sul New York Times. A quel punto si svegliò anche la stampa europea, e il 1° gennaio 1915 il londinese Times pubblicò un articolo su quella partita, riportando anche il risultato finale: 3 a 2 per i tedeschi. Le notizie sulla tregua trovarono in seguito sempre più spazio sui giornali nordeuropei, con titoli euforici e commossi come: "Straordinario: inglesi e tedeschi si stringono la mano".

Si chiude il sipario. In alcuni casi la tregua durò fino a Capodanno, ma quasi ovunque tutto finì la sera stessa di Natale. "Ci salutammo e rientrammo nelle trincee […] poi udimmo dei colpi[…]: la guerra era ricominciata", ricorderà malinconico il capitano inglese J. C. Dunn. Ma gli alti comandi dei due eserciti non ebbero nessuna nostalgia di quell'evento. Si diedero da fare per impedire che altre scandalose tregue si ripetessero: si andò dalla minaccia di corte marziale per chiunque avesse avuto contatti con il nemico all'idea di bombardare le trincee nei giorni precedenti ogni Natale.

Inoltre, per evitare che i soldati familiarizzassero col nemico, fu deciso di spostarli a turno in diverse zone del fronte. Partì anche un'operazione di censura di qualsiasi notizia che riguardasse la tregua del 1914 e si arrivò a negare ufficialmente che fosse mai avvenuta. Tutto ciò non bastò a impedire futuri "gemellaggi". Ma lo spirito di quel primo Natale di guerra non fu mai più eguagliato. Lo riassumono i ricordi del soldato inglese George Eade: "Un tedesco mi sussurrò con voce tremante: oggi abbiamo avuto la pace, ma da domani tu combatterai per il tuo Paese e io per il mio. Buona fortuna". Poi, in silenzio, tornò dalla propria parte. Il miracolo era finito.

Inizia il massacro. Nel 1915 la guerra riprese più dura che mai. E negli anni successivi Ypres divenne famosa per i bombardamenti con armi chimiche che coinvolsero anche la popolazione (la cittadina diede il nome a uno dei gas utilizzati, l'iprite). Ad annunciare il ritorno alla normalità guerresca, tra i britannici, fu un secco comunicato alle truppe: "Mai più tregue, partite di calcio incluse […]. In guerra non bisogna mai interrompere l'uccisione del nemico". E così, in pochi mesi, quella bella storia di Natale fu relegata nell'oblio.

Non tutti la presero male: un soldato di origini austriache, all'epoca dei fatti di stanza proprio nella zona di Ypres, fu ben lieto di ricominciare a sparare, avendo criticato con violenza quella "stupida tregua". Il suo nome era Adolf Hitler. Di opinione opposta, invece, restò sempre Bertie Felstead, un signore inglese morto il 22 luglio 2001, a 106 anni. Bertie era l'ultimo reduce ancora in vita ad aver preso parte a una certa partita di calcio giocata in uno speciale giorno di Natale: la meno famosa, ma forse la più straordinaria della Storia.

Fotogallery Le innovazioni tecnologiche della Grande Guerra Nel 1914 quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, molti eserciti si presentarono sui campi di battaglia a cavallo, armati solo con lance e vecchi fucili. Cinque anni dopo, alla fine del conflitto, carri armati, mitragliatrici, cannoni con gittate di decine di km, armi chimiche e sistemi di comunicazione via radio erano parte del normale equipaggiamento dei soldati. Un risultato clamoroso, frutto dello sforzo tecnologico e scientifico di entrambi gli schieramenti, che portò alla messa a punto di armi sempre più letali e sistemi di protezione sempre più efficaci. Prima dell'avvento dei radar, la scoperta di aerei nemici era lasciata agli occhi e alle orecchie dei soldati. In questa immagine una squadra di "ascoltatori" americani esplora i cieli utilizzando grandi coni in grado di captare suoni molti distanti, per esempio il rumore dei motori degli aerei nemici. Un ascoltatore ben addestrato era in grado di riconoscere modello, distanza e altitudine dell'aereo in avvicinamento. Foto: © National Archives Galizia, 1915. Un treno austriaco corazzato pronto alla partenza. I primi convogli di questo tipo risalgono alla Guerra Civile americana: venivano utilizzati per trasportare armi e truppe attraverso i territori nemici in tutta sicurezza. O quasi. Foto: © Library of Congress A volte i treni venivano impiegati come veri e propri carri armati su rotaia, come questo convoglio ucraino fotografato nel 1918 nei pressi di Chaplino.

Armato con almeno 9 mitragliatori pesanti, aveva una potenza di fuoco impressionante. Foto: © Southern Methodist University, Central University Libraries, DeGolyer Library Adv Un laboratorio mobile di radiologia in dotazione all'esercito francese: permetteva di effettuare le radiografie già sul campo di battaglia. E decidere, seduta stante, chi poteva essere salvato e chi no. Foto: © Bibliotheque nationale de France Un grande obice da 305 mm catturato dai soldati tedeschi nel 1917 dopo la sconfitta di Caporetto. Durante la Prima Guerra Mondiale ne vennero costruiti in tutto una cinquantina. Foto: © National Archive/Official German Photograph of WWI "Pedalate! Devo chiamare il comando." Nel 1918 i soldati tedeschi impegnati sul fronte occidentale avevano a disposizione dei sistemi di comunicazione che, per l'epoca, erano decisamente evoluti. Come questa radio da campo alimentata da un generatore a dinamo montato su un tandem. Foto: © National Archive/Official German Photograph of WWI Adv Un pilota tedesco indossa maschera, guanti e stivali riscaldati elettricamente. Gli aerei della Prima Guerra Mondiale non offrivano alcun riparo agli occupanti, che rischiavano seriamente di morire congelati. Foto: © National Archives/Official German Photograph Recuperare i feriti sul campo di battaglia era un'impresa rischiosa già un secolo fa: per tentare di risolvere il problema, nel 1915 la Croce Rossa aveva realizzato questo prototipo di ambulanza corazzata. La scarsa visibilità offerta dal mezzo e le ruote troppo strette che affondavano nel fango lo resero, di fatto, impossibile da impiegare nelle zone d'operazione. Foto: © Library of Congress La Prima Guerra Mondiale è stato il primo conflitto sistematicamente documentato da fotografie e filmati. In questo scatto del 1917 è immortalato un gruppo di soldati fotografi francesi e americani. Foto: © U.S. National Archives/Harry Kidd Adv 1918: una squadra di motociclisti scozzesi si prepara a una sortita in territorio francese: ogni equipaggio è formato da un pilota e da un mitragliere che siede sul piccolo sidecar corazzato.

Foto: © National Library of Scotland Soprannominato dai soldati tedeschi "Langer Max", questo grande cannone da 380 mm montato su rotaia poteva sparare proiettili esplosivi da 750 kg a oltre 34 km di distanza: per l'epoca era un'arma micidiale. Nato per essere utilizzato sulle navi, Langer Max venne poi montato su un vagone ferroviario per essere facilmente impiegato anche nell'entroterra. Foto: © National Archive/Official German Photograph of WWI Un finto albero cavo, realizzato dagli inglesi, nasconde al suo interno la postazione per un cecchino o per un osservatore. Foto: © Australian official photographs/State Library of New South Wales Adv Aviatori australiani fissano bombe incendiare alla carlinga di un R.E.8 nel campo di aviazione di Savy, in Francia.

Foto: © Australian War Memoria Un elegante soggiorno dell'Elysee Palace Hotel, a Parigi, trasformato in centrale telegrafica dell'esercito americano: è il 4 settembre del 1918. Foto: © U.S. Army Signal Corps Un ufficiale irlandese mostra ai suoi uomini come indossare correttamente una maschera antigas. Siamo sulla Somme nel 1916. Foto: © Nationaal Archief Adv La falsa carcassa di un cavallo permette a un cecchino americano di restare ben nascosto nella terra di nessuno, tra le due linee di fuoco. Foto: © U.S. Army Signal Corps/Brett Butterworth Devi telefonare lontano? Ti servirà un filo molto lungo. E così questo ufficiale tedesco, per garantirsi le comunicazioni con il comando dal campo di battaglia, deve spostarsi con due attendenti e una pesante bobina di cavi. Foto: © National Archives La Prima Guerra Mondiale fu, soprattutto, una guerra di trincea. Milioni di soldati scavarono a colpi di badile migliaia di chilometri di gallerie in ogni nazione interessata dal conflitto. Per velocizzare l'opera vennero inventate macchine come questa, realizzata dall'esercito tedesco, che però potevano funzionare bene solo in zone pianeggianti e facilmente accessibili. Foto: © San Diego Air and Space Museum Archive Adv Altro che satelliti: durante la Prima Guerra Mondiale le comunicazioni sul campo di battaglia erano garantite da apparecchi semplici, affidabili e indistruttibili come gli eliografi: speciali specchi che venivano utilizzati per riflettere la luce del sole e inviare segnali luminosi in codice Morse. Foto: © Library of Congress Le prime Harley-Davidson arrivarono in Europa alla fine della Prima Guerra Mondiale: l'esercito americano ne inviò nel Vecchio Continente almeno 20.000, in dotazione ai reparti di fanteria motorizzata. Foto: © San Diego Air and Space Museum