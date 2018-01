È vero che Leonardo dormiva 20 minuti per volta?

Non è una certezza, ma pare che Leonardo da Vinci dormisse 15-20 minuti ogni 4 ore. Senza distinguere tra notte e giorno. Lui non lo sapeva, ma stava sperimentando quello che all’inizio del Novecento venne definito dagli psicologi come sonno polifasico, per distinguerlo da quello bifasico, che prevede il sonnellino pomeridiano, e da quello monofasico, ovvero quando si dorme solo una volta durante le 24 ore, di solito la notte.

Del resto, Leonardo non fu l’unico uomo geniale che si riposava a singhiozzo (scopri come e quanto dormono le persone di successo).

Come lui, anche l’inventore statunitense Thomas Edison si concedeva frequenti sonnellini. Si contano, inoltre, anche tanti importanti uomini di Stato: dall’imperatore francese Napoleone Bonaparte al primo ministro britannico Winston Churchill.

