È vero che Cleopatra era appassionata di scienza?

Test terribili. La grande regina d'Egitto, donna colta che conosceva ben sette lingue, testava sui condannati a morte vari veleni, per trovare quelli capaci di uccidere più velocemente e con minor dolore: un veleno perfetto che cercò anche per sé, ma non si sa se a ucciderla fu quello di un cobra oppure un cocktail di oppio e cicuta. La regina fu anche molto attiva nel cercare nuove cure, per esempio per la calvizie (per la quale sperimentò un miscuglio di denti di cavallo, grasso d'orso, midollo di cervo e altri fantasiosi ingredienti), e studiò tossicologia e cosmetologia inventando sbiancanti per la pelle, unguenti per guarire le contusioni, make up con minime parti di piombo che facevano da antibatterici per la zona oculare e forse anche antidolorifici, con cui pare possa aver alleviato le sofferenze dei suoi ultimi istanti di vita.