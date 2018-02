Come vivevano i bambini nella preistoria?

Nelle società occidentali moderne i bambini sono protetti dal freddo, dai pericoli e dai loro stessi errori: come se la cavavano invece in epoca preistorica, in assenza di giochi, YouTube e tv? Un nuovo studio della Bournemouth University (Gran Bretagna), pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da una intrigante prova fossile: impronte di piede di bambini rinvenute in Etiopia, risalenti a 700 mila anni fa - perciò precedenti a qualsiasi documento scritto, "preistoria", appunto.

Attorno allo stagno. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melka Kunture (Upper Awash Valley, Etiopia) nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università La Sapienza (Roma). Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis (una specie di ominide estinta) e si trovano accanto a molte impronte di animali (ungulati, altri mammiferi e uccelli) radunati attorno a un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili in pietra e i resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta, ed è stata preservata finora, da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali.

Subito nel vivo. Alcune impronte appartengono a bambini di uno o due anni di età, fermi nel fango gli adulti erano impegnati in altre attività: i piccoli di Melka Kunture non venivano lasciati a casa con una babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e - progressivamente - come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori-raccoglitori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli.

Gioca con quelli! La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti, poco più in là, erano occupati nelle attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini (nell'accezione moderna e occidentale).

Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Monte Hermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga. Mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc d'Audoubert in Francia, 15 mila anni fa, fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri.