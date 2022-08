Che cosa è stata la Primavera di Praga?

«Il gigante-popolo, creatore di tesori inestimabili, li ha condotti sulla pista. E loro si sono innalzati, come cavalieri di nuovi poemi epici. Gagarin, Titov, Nikolaev, Popovi?».

In quegli anni venivano organizzati dei veri e propri pulmini che si spostavano da una campagna all'altra per educare i contadini sullo spazio e sulle prodezze compiute dai cosmonauti. Questi ultimi, a loro volta, erano spesso inviati nei paesi dell'est Europa in qualità di ambasciatori informali, perché rappresentavano il volto amichevole e pacifico dell'Unione Sovietica.



Per il popolo sovietico rappresentavano una via di mezzo tra delle rock-star e degli eroi quasi epici.