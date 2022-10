Ovviamente, anche gli antichi romani andavano nei bagni pubblici per sbrigare le loro faccende più intime, ma non solo: le loro publicae latrinae erano così ingegnose e, in un certo senso, accoglienti, che finivano per diventare anche un luogo per incontrarsi e fare conversazione. Senza pudore né imbarazzo.

Infatti, anche se a inventare i bagni per tutti fu la civiltà greca, soltanto nella Roma imperiale i prototipi ellenici di publicae latrinae (dal latino lavatrina, "da lavare") spiccarono il volo. «Veri e propri gabinetti pubblici accessibili a tutti i cittadini romani erano distribuiti su tutto il territorio cittadino», sottolinea lo storico tedesco Karl Wilhelm Weeber nel libro Vita quotidiana nell'antica Roma.

Avanti, c'è posto. Nel 315 d.C. la Città Eterna poteva contare 4mila posti "a sedere" distribuiti in 144 punti. Gratuite o quasi, esattamente come le terme, le cosiddette foricae «consistevano in ampi stanzoni capaci di ospitare 30 o 40 persone su panche di marmo (sellae pertusae), con fori e fessure corrispondenti alle parti intime, disposte a ferro di cavallo e sotto le quali una canalina d'acqua corrente trasportava il materiale fecale verso la Cloaca Maxima».