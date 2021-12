25 dicembre 274: l'imperatore Aureliano consacra il tempio del Sol Invictus Indossando una corona a raggiera, l'imperatore Aureliano consacra il tempio del Sol Invictus (il Sole invitto, cioè "invincibile"). Il disco solare diventa così la principale divinità dell'Impero romano e il dies natalis solis invicti ("giorno natale del Sole Invitto") la ricorrenza che chiude i Saturnali, importanti feste della stagione fredda. Quando Costantino privilegia il cristianesimo agli dèi pagani, e con l'Editto di Milano (nel 313) dà la libertà di culto all'impero, il 25 dicembre diventa la festa della nuova e forte religione, pronta a conquistare il mondo. 25 dicembre 336: la nascita di Gesù viene identificata nel dies natalis Dopo l'Editto di Milano la nascita di Gesù viene identificata nel dies natalis, proprio quello del Sole Invitto. Secondo gli studiosi la prima citazione ufficiale risale al 336. Dagli studi compiuti dall'Università ebraica di Gerusalemme, sembra che il figlio di Maria potrebbe essere nato in effetti in quella data. Nel V secolo, papa Leone Magno compie il passo successivo e celebra il 25 dicembre come giorno del "Sacramento della nascita del Signore", attribuendo a Cristo una duplice natura, umana e divina.

Come fu (davvero) il primo Natale della Storia?

25 dicembre 800: Carlo Magno diventa imperatore a Roma

"A Carlo, piissimo Augusto, incoronato da Dio, vita e vittoria". Con questa formula papa Leone III, la notte del 25 dicembre dell'anno 800, nella basilica di San Pietro a Roma incorona il re dei Franchi, un tedesco, a dire la verità, come primo imperatore del Sacro Romano Impero, dominio che comprende una bella fetta dell'Europa. L'ultimo imperatore dei Romani sarà Francesco II d'Asburgo-Lorena: nel 1806, infatti, l'impero che era stato di Carlo Magno, di Federico Barbarossa e Carlo V d'Asburgo, sul cui regno "non tramontava mai il sole", crolla a seguito della sconfitta ad Austerlitz (1805). In quella battaglia Napoleone firma il suo capolavoro e batte le forze della Terza coalizione.

25 dicembre 1066: Guglielmo conquista l'Inghilterra

Il duca di Normandia, che appena alla fine di settembre è sbarcato sulle isole britanniche con una grande flotta di invasione, sconfigge gli anglosassoni nella battaglia di Hastings, il 14 ottobre, e viene incoronato nell'abbazia di Westminster il giorno di Natale. Guglielmo il Conquistatore è adesso il nuovo padrone dell'Inghilterra.

25 dicembre 1194: tre corone per un re

A Palermo viene incoronato re di Sicilia Enrico VI di Hohenstaufen, figlio dell'imperatore Federico Barbarossa. Il rampollo della casata sveva ha sposato Costanza d'Altavilla, figlia del defunto re Ruggero II, e sulla base di questa unione ha rivendicato il trono. Lo otterrà, a costo però di una dura campagna militare lungo l'Italia meridionale. Ma prima ancora, alla morte del Barbarossa, Enrico cala a Roma per ricevere l'unzione papale e farsi incoronare imperatore (1190). Alla fine, avrà in capo tre corone: del Sacro Romano Impero, di Sicilia e di Germania.