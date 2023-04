Campagna di Grecia: la più grande farsa del fascismo

Con la campagna di Grecia, Mussolini voleva emulare la guerra lampo di Hitler accrescendo il prestigio dell'Italia nei Balcani. Invece... Vediamo com'è andata attraverso l'articolo "Perché ci siamo andati" di Matteo Liberti, tratto dagli archivi di Focus Storia.

Spezzare le reni al nemico. "Dissi che avremmo spezzato le reni al Negus. Ora, con la stessa certezza assoluta, vi dico che spezzeremo le reni alla Grecia". È così che il 18 novembre 1940 il duce commentò la campagna militare in corso in terra ellenica, che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto bissare l'impresa etiope del 1936 (contro il Negus, ovvero l'imperatore, Hailé Selassié) ma che vedeva invece da quasi un mese i soldati italiani in gravissime difficoltà. Impantanati al punto che alla fine toccherà a Hitler risollevare in extremis le sorti di quella che il giornalista Indro Montanelli definì senza giri di parole "una smargiassata di Mussolini". Ma quando e perché il duce si era impelagato nei territori greci?

Pretesti. «La Grecia era retta all'epoca dal primo ministro Ioannis Metaxas, ex generale che, a partire dal 1936, aveva instaurato – appoggiato da re Giorgio II – un regime per alcuni aspetti affine a quello fascista», racconta Marco Clementi, ricercatore di Storia dell'Europa Orientale all'Università della Calabria. «Pur dichiarandosi un ammiratore del duce, Metaxas doveva però fare i conti con il contesto geopolitico della Grecia, coinvolta in aspre tensioni con i vicini albanesi, bulgari, iugoslavi e turchi: uno scenario che lo indusse a tenere i piedi in due staffe allacciando buoni rapporti anche con la Gran Bretagna, potenza che disponeva di numerosi avamposti nel Mediterraneo e che era in aperto contrasto con le posizioni di Mussolini».

Neutrale Grecia. I rapporti tra Grecia e Italia avevano preso una brutta piega già nel 1923, allorché il generale italiano Enrico Tellini, inviato a delimitare i confini tra Grecia e Albania, fu trucidato presso Giannina (la greca Ioannina). Le relazioni tra i due Paesi erano poi migliorate, ma quando nella primavera del 1939 l'Italia invase l'Albania per la seconda volta nella sua Storia, suscitò nuovi allarmismi nei dirimpettai greci. «Queste preoccupazioni crebbero con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, un conflitto in cui l'Italia, legata alla Germania dal Patto d'Acciaio, entrò il 10 giugno 1940 dichiarando guerra a Francia Gran Bretagna» prosegue Clementi. «Da parte sua, la Grecia si mantenne neutrale».

La scelta. La decisione di attaccare i greci venne presa dal duce sulla base di valutazioni di ordine politico prima ancora che strategico-militare. Visti i successi che andavano collezionando i nazisti, a suo dire occorreva compiere un'azione parallela che bilanciasse il prestigio di Hitler; se possibile emulando la guerra lampo teorizzata proprio dai tedeschi. «Dal 1936, anno dell'impresa etiope, Mussolini si era rivolto sempre più verso l'estero, con l'idea di edificare un impero che ricalcasse i fasti di quello romano» riprende Clementi. «Quanto all'alleanza con Hitler, non era paritetica come credeva il duce, visto che il leader nazista pensava di fatto solo all'interesse tedesco».

Presupposti sbagliati. Ai progetti espansionistici e alla sopita rivalità con il Führer si sommava in Mussolini la convinzione che i greci (visti nella propaganda del regime come una "razza inferiore") e gli inglesi stessero tramando alle sue spalle: da qui scaturì la decisione di invadere la Grecia. Una mossa che avrebbe potuto, inoltre, minare l'egemonia inglese nel Mediterraneo, spina nel fianco per la marina italiana. Infine, rafforzato nella sua opinione dai rapporti del ministro degli Esteri Gian Galeazzo Ciano, il duce si persuase che l'operazione sarebbe stata favorita dalla corruzione dei politici locali, dallo scontento dei popoli di confine – che immaginava pronti a supportare l'invasore – e, più in generale, dalla debolezza militare ellenica. Non andò così...

I preparativi. Esclusa ogni possibilità di accordo diplomatico con Metaxas (per il quale allearsi con l'Italia avrebbe significato creare tensioni con gli inglesi e con i vicini balcanici), i comandi militari suggerirono che per dare battaglia occorrevano almeno 20 divisioni, da far penetrare in Grecia muovendo dall'Albania. Nello specifico, la strategia era quella di occupare la città di Salonicco e le isole ioniche per poi procedere all'invasione integrale del territorio greco. A tal fine, tra l'11 e il 12 agosto 1940, Ciano e Mussolini incontrarono a Roma Sebastiano Visconti Prasca, comandante delle truppe in Albania, intimandogli di preparare "al più presto" i soldati per l'attacco.

Perplessità dell'intelligence. «Nel frattempo, i servizi di intelligence del Sim (Servizio informazioni militare) avevano espresso molte riserve circa i propositi di Mussolini. Questi, però, non sentì ragioni, convinto che l'Italia dovesse giocare nei Balcani il ruolo geopolitico che era già stato dell'Austria-Ungheria, entità politica spazzata via dalla Grande guerra» dice Clementi. «Non bastasse, Mussolini fu miope nel non riconoscere la propria "subalternità" rispetto a Hitler, convincendosi anzi di poter far presto della Germania "una pedina del nostro gioco"». Stando così le cose, mancava ormai solo una campagna propagandistica che preparasse gli italiani all'intervento e un casus belli che lo giustificasse.

Menzogne. A partire dall'11 agosto 1940, salì all'onore della cronaca il nome di Daut Hoggia, la cui storia finì su tutti i giornali. Da noi è uno sconosciuto, ma in Albania ancora oggi è un eroe: un patriota barbaramente ucciso dai greci per aver sostenuto l'indipendenza della Ciamuria, territorio al confine tra Albania e Grecia e conteso tra i due Paesi. «La morte di Hoggia divenne il pretesto per una violenta campagna antigreca, con l'Italia che si spacciò per paladina delle rivendicazioni albanesi», ricostruisce lo storico. «In questo scenario, a Ferragosto il sommergibile italiano Delfino affondò un incrociatore greco presso l'isola di Tinos, ma l'Italia declinò ogni responsabilità cercando di addossarla agli inglesi. Il bluff non funzionò e l'unico risultato fu di alzare il livello della tensione».

A sorpresa. Quando, l'11 ottobre, Mussolini venne a sapere che i nazisti erano prossimi a stanziare un proprio contingente in Romania, vicino ad alcune zone petrolifere, furioso per non essere stato interpellato decise di passare all'azione. Giurò di voler ripagare Hitler con "la stessa moneta. Saprà dai giornali che ho occupato la Grecia". Così il 15 ottobre, in un incontro con gli alti comandi militari a Palazzo Venezia (incluso il capo di stato maggiore Pietro Badoglio, che non manifestò resistenze), il duce ordinò di procedere all'invasione.

L'ultimatum. Presa la decisione di attaccare, fu redatto un ultimatum in cui si chiedeva a Metaxas di consentire agli italiani l'occupazione di svariati luoghi chiave del suo Paese al fine di "garantire la neutralità della Grecia". Si avvisava poi che, se gli italiani fossero stati ostacolati, ogni forma di ostilità sarebbe stata piegata con le armi. In parallelo, furono architettati ad hoc alcuni incidenti di frontiera. «Il compito di consegnare l'ultimatum a Metaxas spettava all'ambasciatore italiano ad Atene, Emanuele Grazzi, una voce fuori dal coro», spiega Clementi. «Grazzi aveva sconsigliato l'operazione, avvertendo del pericolo di un intervento britannico, nonché della determinazione dei greci».

Ambasciator non porta pena. L'ambasciatore aveva visto giusto, ma non fu ascoltato e il 28 ottobre 1940 fu costretto a recapitare l'ultimatum. Il termine per l'accettazione delle condizioni italiane era stabilito per le 6:00 del giorno stesso (fu consegnato alle tre di notte) e Metaxas si limitò a dire laconico: "Allora, questa è la guerra!". I soldati italiani – che a dispetto delle richieste iniziali dei vertici militari erano ordinati in sole sei divisioni – passarono il confine tra Albania e Grecia, intraprendendo una marcia che sarebbe stata presto frenata dall'audace resistenza dei militi greci, supportati dagli inglesi e, come aveva previsto Grazzi, da larghe fasce della popolazione.

Arrivano i tedeschi. «Le difficoltà incontrate subito dagli italiani furono di vario genere», riprende Clementi. «In parte dovute all'inferiorità numerica, in parte alla difficile conformazione del territorio greco, ma soprattutto legate a una generale scarsità di mezzi e di organizzazione». Mandati allo sbando, i soldati si ritrovarono così risucchiati in una snervante guerra fatta di attacchi e contrattacchi. A togliere le castagne dal fuoco ci pensò Hitler, che nella primavera 1941 ordinò alle sue truppe di invadere la Iugoslavia e la Grecia.

Frustrazione del duce. Entrambi i Paesi balcanici furono piegati in pochi giorni: il 17 aprile giunse la resa della Iugoslavia e il 21 quella greca, evento che frustrò il duce in quanto messo nuovamente in ombra dal Führer. «A dire il vero, Hitler avrebbe fatto volentieri a meno di impegnarsi nei Balcani: questa operazione rischiava infatti di attirare nell'area maggiori forze britanniche e di ritardare – come in effetti fu – il piano di invasione dell'Urss», spiega Clementi. Nondimeno, il duce e l'alleato tedesco procedettero a spartirsi il territorio, con l'Italia che, già in possesso del Dodecaneso, prese anche il controllo della Grecia continentale (Macedonia esclusa), di Atene, del Peloponneso, delle Cicladi, di parte delle Sporadi, dell'oriente di Creta e di tutte le isole ioniche.

Bilancio finale. «A dispetto dei grossolani errori compiuti dagli alti comandi nel pianificare la campagna, gli italiani riuscirono a opporre una valida resistenza al contrattacco greco. Se non vinsero la guerra, non si può neppure dire che la persero del tutto», conclude Clementi. A conti fatti, però, le reni della Grecia non furono spezzate (non da noi, almeno), mentre la vanagloria di Mussolini spezzò le vite di tanti soldati di cui, sprezzante, nel Natale del '40 aveva detto: "Questa neve e questo freddo vanno benissimo; così muoiono le mezze cartucce e si migliora questa mediocre razza italiana".

Fotogallery 10 cose che forse non sai sui dittatori Che il potere assoluto faccia male a chi lo subisce non ci sono dubbi. Sembra però che danneggi anche chi lo esercita: inebriati dall’onnipotenza, i tiranni perdono il lume della ragione. Dietro la follia liberticida potrebbe esserci dunque una sindrome psichiatrica che si autoalimenta: più si è potenti più ci si “intossica”. Il che non consola, ma almeno offre un appiglio a chi vuole a tutti i costi capire. Ecco alcuni esempi. Stalin. Iosif Vissarionovic Džugašvili, più noto con il nome di Stalin, è stato il dittatore che più di ogni altro non si è fatto scrupolo di eliminare i suoi avversari politici. Per quanto sia difficile fare una stima precisa, si ritiene che durante i 31 anni in cui Stalin è rimasto al potere siano morti circa 20 milioni cittadini sovietici.

Durante il periodo delle purghe, nella seconda metà degli anni '30, era solito chiamare a colloquio i dirigenti e funzionari che lavoravano a stretto contatto con lui e di cui non si fidava. Appena questi entravano nello studio, cominciava a fissarli negli occhi senza proferire parola. Chi non reggeva lo sguardo, veniva fucilato perché, secondo Stalin, aveva qualcosa da nascondere o era in malafede. Kim Jong-il. Delle 3 dittature affermate e tuttora al potere, quella che dà i segni di maggiore megalomania è il regime della Corea del Nord. Il dittatore attuale, Kim Jong-un, alterna minacce di attacchi missilistici a stramberie come quella di ordinare a tutti gli studenti di tagliarsi i capelli come lui. Kim viene da una dinastia di dittatori che della megalomania ha fatto uno stile di vita. A partire dal nonno, Kim Il-sung, la cui immagine è ancora presente ovunque nel Paese. Ma ancor più egocentrico fu il figlio di questi (nonché padre dell'attuale despota): il bassetto Kim Jong-il, nell'immagine. Convinto di avere poteri magici come quello di influenzare il clima, pensava di essere onnisciente e scrisse opere su ogni tema, soprattutto cinema, il suo giocattolo preferito. Arrivò persino a far rapire il regista sudcoreano Shin Sang-ok, costringendolo a girare un remake di Godzilla. Adolf Hitler. Del dittatore sanguinario per antonomasia sappiamo quasi tutto, comprese le manie e le peculiarità. Tra queste le fantasie sessuali. Come racconta la nipote Geli Raubal (morta suicida nel 1931 dopo una relazione con lo zio), il führer la obbligava a posare nuda per lui in posizioni oscene, o a mettersi carponi per essere poi sculacciata con un frustino. Alcune di queste pratiche erano svolte in nome del "sesso magico" (ramo dell'occultismo che si fonda su riti sadomasochisti), una passione che secondo alcuni Hitler avrebbe condiviso con la bella Winifred Wagner, nuora del compositore Richard Wagner. Alcuni medici hanno poi testimoniato che il dittatore si faceva iniettare testosterone per aumentare la propria virilità.

Leggi anche: 10 cose che (forse) non sai su Hitler Foto: © Everett Collection/Contrasto Jean-Bedel Bokassa. Presidente della Repubblica Centrafricana, nel 1977 si proclamò imperatore con una cerimonia ispirata a quella di Napoleone del 1804. Per questo tutti i servitori furono costretti a indossare abiti ottocenteschi. Il neoimperatore si presentò con un lungo mantello di velluto rosso, si pose quindi sul capo una corona carica di diamanti che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essergli consegnata da papa Paolo VI, il quale naturalmente rifiutò. Mao Tse-tung. Negli anni '60-'70 moltissimi giovani occidentali avevano in camera il poster di Mao, senza sapere che il leader del comunismo cinese era uno spietato tiranno, responsabile della morte di milioni di persone. I mille eccessi del tiranno non si limitavano soltanto alla vita pubblica, dove trattava il premier Ciu En Lai come uno schiavo e che faceva decapitare chi l'ostacolava, ma proseguiva nel privato: era una specie di Caligola alla cinese che non aveva rapporti sessuali con la moglie, ma voleva accompagnarsi ogni notte con 2 o 3 ragazze diverse. Era anche uno sporcaccione che non si lavava, non si toglieva la vestaglia di dosso per intere settimane e non si spazzolava i denti, alla fine diventati verdi, «perché una tigre non lo fa». Foto: © Paul Langrock/Zenit/laif Saparmyrat Nyýazow. Uno degli ultimi dittatori partoriti dal XX secolo è stato Saparmyrat Nyýazow, presidente del Turkmenistan dal 1991 al 2006. Noto anche come Türkmenbaşy ("padre di tutti i turkmeni") scrisse addirittura un testo sacro: il Ruhnama, o libro dell'anima. Paragonato alla Bibbia e al Corano, fu adottato nelle scuole, letto in radio e in tv e persino spedito nello spazio.

Nella foto la statua che si fece costruire ancora in vita: placcata d'oro, alta 12 metri è in grado di ruotare di 360 gradi affinché il volto sia sempre baciato dal sole. Benito Mussolini. Fu pacifista (da giovane, poi evidentemente cambiò idea trascinando l?Italia nella Seconda Guerra Mondiale) e odiava la pennicchella, costringendo i suoi ospiti, persino il führer a incontri e riunioni durante la digestione; suonava il violino ed era superstizioso. Ma soprattutto non sopportava le sigarette (l'unica la chiese durante una partita di calcio tra Inghilterra e Italia, per il resto non fumò mai, né fece uso di cocaina o altri stupefacenti) e gli ombrelli perché diceva che sono «un cimelio borghese [...] l'arma dei soldati del papa». Foto: © Everett Collection/Contrasto Mu'ammar Gheddafi. Tra le curiosità che caratterizzavano il leader dello Stato libico dal 1969 al 2011 c'era il fatto che in ogni viaggio volesse dormire nella sua tenda beduina, montata persino nel giardino di un albergo parigino o durante l'ultima visita a Roma (nella foto), con tanto di cammelli al seguito. Per guardarsi le spalle radunò invece una squadra di amazzoni vergini con alto addestramento militare. Nicolae ed Elena Ceauşescu. Nella lista dei dittatori più eccentrici non mancano coppie di coniugi senza scrupoli come Nicolae Ceauşescu e sua moglie Elena, a capo della Repubblica Socialista di Romania dal 1967 al 1989. «Elena, quasi analfabeta, si conferì una laurea in chimica e si fece passare come l'autrice di studi scientifici di cui non era neanche in grado di capire i titoli» spiega a Focus saggista Domenico Vecchioni, autore di numerose biografie dedicate a celebri dittatori. Nella foto i coniugi Ceauşescu in un dipinto celebrativo: la loro dittatura durò 24 anni e ridusse il Paese alla fame. François Duvalier. Alias Papa Doc, despota di Haiti (1957-1971) convinse la sua gente di essere la reincarnazione di Baron Samedi, divinità che accompagna i morti nell'aldilà secondo la religione vudù. Una volta spacciatosi per il traghettatore dei defunti ne prese persino in prestito il look: cappello a cilindro, frac nero, occhiali con lenti scure e sigaro in bocca. E impose preghiere speciali alla sua persona.