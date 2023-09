Bombe a Wall Street: il primo attacco terroristico al cuore dell’America

Vendetta. Gli anarchici italiani Sacco e Vanzetti da cinque giorni sono stati condannati ingiustamente per omicidio. Per vendicarli e intimidire il mondo della finanza americana, un contadino immigrato si dirige nel quartiere italiano, Little Italy, presso la bottega di un maniscalco. Senza fare troppe domande affitta carro e cavallo e lo riempie di frutta: mele, pere e molta uva. Quello stesso carro poche ore dopo sarà parcheggiato davanti alla prestigiosa Morgan Bank, nota come The Corner (l'Angolo), sede dell'impero finanziario più potente dell'epoca, fra il trambusto delle automobili e il viavai degli impiegati in pausa pranzo.

Consegna speciale. Mancano pochi secondi a mezzogiorno; la gente di Wall Street è in strada per godersi l'ultimo sole di settembre. Al primo rintocco del campanile il contadino scende dal carro e si allontana. L'esplosione è tremenda. In pochi secondi Wall Street si riempie di fumo, fiamme, macerie, vetri, corpi martoriati sull'asfalto. In quel carro non c'era solo frutta, ma anche un ordigno rudimentale che lasciò sul campo 40 morti e 200 feriti, in maggior parte impiegati e fattorini. Ma soprattutto molta paura: era il primo attacco terroristico al cuore dell'America, 81 anni prima di Osama Bin Laden . «I danni materiali ammontarono a due milioni di dollari», spiega Arnaldo Testi, docente di Storia degli Stati Uniti all'Università di Pisa. «Data la natura dell'ordigno, era evidente l'intenzione di uccidere persone, più che colpire edifici simbolo».

Pista anarchica. Le indagini furono affidate a William Flynn, capo della forza di agenti speciali da cui nascerà in seguito l'Fbi. La pista da seguire fu suggerita dal ritrovamento, a pochi isolati dal luogo dell'esplosione, di volantini scritti in un inglese sgrammaticato: "Remenber. We will not tolerate any longer! Free the political or it will be sure death for all you. American anarchist fighters" ("Ricordate. Non tollereremo oltre! Liberate i prigionieri politici o sarà morte sicura per tutti voi.

Anarchici americani combattenti"). Furono interrogati centinaia di anarchici e attivisti del movimento operaio. Nel mirino finirono i seguaci di Luigi Galleani, esule vercellese che intorno al suo periodico, Cronaca sovversiva, aveva radunato un nutrito gruppo di anarchici italiani in America. Dei cinque ricercati però non fu preso nessuno. «In breve tempo le indagini condussero al fabbro che aveva ferrato il cavallo esploso con il carro, che aveva una stalla a Little Italy», spiega Marco Sioli, docente di Storia e istituzioni delle Americhe all'Università di Milano.