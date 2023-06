Chi erano le "Bestie del tuono"? E perché diventarono così giganti?

In Nord America si sono guadagnati il soprannome di "Bestie del tuono" dai membri della nazione Sioux, a partire dai Lakota, che credevano che i loro fossili fossero i resti dei mitici e giganteschi "Cavalli del tuono" che vagavano per le pianure durante i temporali. Parliamo dei brontoteri, un gruppo di antichi parenti dei cavalli che assunsero un aspetto simile a quello dei rinoceronti, ma con corna di osso, non di cheratina, e zampe più simili a quelle degli elefanti.

A indicarlo è uno studio apparso su Science , primo firmatario Oscar Sanisidro, dell'università spagnola di Alcalá. In pratica incrementarono il loro peso di mille volte. I ricercatori considerano che – in un mondo "mammaliano" post dinosauri, che vedeva tante specie di piccole dimensioni farsi concorrenza – il gigantismo fu una strategia vincente fino alla fine dell'Eocene, quando l'ambiente cambiò.

Fenomeni della paleontologia. Nelle ricostruzioni scientifiche sono diventati l'esempio da studiare sull'acquisizione del gigantismo anche da parte dei mammiferi, dopo che i dinosauri, 65 milioni di anni fa, lasciarono la scena a mammiferi ancora molto piccoli (parecchi non superavano i 10 Kg). Ma in 16 milioni di anni, un periodo relativamente breve per i tempi geologici, i brontoteri da 18 Kg di partenza sono arrivati a pesare 5 tonnellate.

Come si diventa giganti, in tre mosse. Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno prima considerato tre possibilità. Anzitutto, quella aperta dalla regola di Cope: suggerisce che l'intero gruppo sia aumentato costantemente di dimensioni nel tempo, come per inerzia genetica. L'altra possibilità indica che, invece di un costante aumento di taglia nel tempo, ci siano stati periodi di rapido incremento con stabilizzazioni periodiche, un po' come nello scenario degli "equilibri puntuati" di Stephen Jay Gould, secondo cui l'evoluzione è soggetta ad accelerazioni intervallate da stasi.

La terza possibilità è che non vi fu un cambiamento di dimensioni simile in tutte le specie del gruppo (precisamente, famiglia Brontotheriidae) ma solo in rapporto alla nicchia ecologica di ciascuna specie, con una sorta di saliscendi in dimensioni che alla fine vide le specie grandi in maggioranza rispetto alle specie piccole.