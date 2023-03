Queste punte si trovavano all'interno degli animali uccisi quando la carne venne cotta, e furono recuperate durante il pasto anche per essere ritoccate. La selce all'epoca era un bene prezioso e non andava sprecata. «Abbiamo trovato anche punte rotte che erano state portate nella grotta con le frecce e che andavano sostituite», aggiunge la studiosa. Per avere una conferma sperimentale, i ricercatori hanno fabbricato frecce con punte di selce e le hanno utilizzate trovando corrispondenza nel comportamento dei materiali e nei segni d'impatto.

Una casa per due. La grotta di Mandrin fu abitata dall'Uomo di Neanderthal per 80mila anni: quando, 54 mila anni or sono, arrivò quella pattuglia di Sapiens con arco e frecce, il Neanderthal se ne era andato. I Sapiens vi rimasero 40 anni, come dimostrano depositi di calcite trovati sui loro strumenti e databili con precisione. «All'epoca i Sapiens dovevano essere troppo pochi in Europa per fare massa critica e così non si affermarono, scomparendo dal nostro record fossile per un bel pezzo», spiega Metz. «Quanto ai Neanderthal, tornati nella grotta, non adottarono lo stile dei Sapiens, tanto meno arco e frecce che videro quasi certamente in azione con i nuovi arrivati».

Forse li considerarono oggetti di una cultura proibita e quindi tabù. O forse ebbero fiducia anche per il futuro nelle loro lance che utilizzavano come lunghi spiedi per trafiggere persino i pachidermi, stando loro a due o tre metri di distanza con evidente coraggio. Quando poi, circa 40mila anni fa, furono i Neanderthal, prossimi al declino, ad abbandonare la grotta di Mandrin, i Sapiens vi rientrarono dopo un solo giorno, come denotano le datazioni precise dei resti di focolari nella grotta.