Doomsday Clock: 2019, due minuti all'Apocalisse

L'Orologio dell'Apocalisse, il Doomsday Clock, rimane a due minuti dalla fatidica "ora X", ossia il punto di svolta oltre il quale l'umanità non riuscirà a evitare una catastrofe: per quanto si tratti di una scadenza del tutto simbolica, il fatto che l'orologio sia fermo alla stessa ora dal 2018 è il segno più che tangibile della sfiducia degli scienziati (della stragrande maggioranza degli scienziati) sulla possibilità di trovare, a livello politico, risposte condivise e coerenti ad alcuni gravi problemi che affliggono l'umanità e il Pianeta.

La valutazione sullo stato delle cose e la decisione di regolare di conseguenza l'indicatore chiamato Doomsday Clock è presa, ogni anno, dal Bulletin of the Atomic Scientists, un ente che comprende 14 premi Nobel e che dal 1945 si batte per il disarmo nucleare. Inoltre, oltre alla questione degli armamenti, negli ultimi anni il consorzio di scienziati ha voluto tenere conto di un altro cavaliere dell'apocalisse: il cambiamento climatico.

Fermo. L'orologio punta le 11:58 dall'anno scorso. Dopo essersi avvicinato alla mezzanotte di 30 secondi all'anno nel 2017 e nel 2018, l'orologio si è fermato. Come abbiamo detto, non è una buona notizia. Lo sottolinea con forza Rachel Bronson (video), presidente del Bulletin: «questo non deve essere inteso come un segno di stabilità, ma come un forte avvertimento ai leader e ai cittadini di tutto il mondo». Del resto, in poche altre occasioni - dal 1947 a oggi - l'orologio è stato altrettanto vicino alla mezzanotte: , infatti, non è mai stato più vicino di così all'ora X.

I minuti alla mezzanotte dal 1947 al 2018 (clicca sull'immagine per ingrandirla). | WikiMedia

Campo minato. «È una situazione che ci riporta a un altro periodo altrettanto preoccupante, la Guerra Fredda», continua Bronson guardando alla serie storica dell'indicatore: «una situazione caratterizzata da un imprevedibile e mutevole scenario di dispute pronte ad esplodere, che moltiplicano le possibilità di scaturire in un conflitto maggiore.»

Gerald Ford (presidente Usa) e Leonid Brezhnev (Segretario generale del Partito comunista dell'Unione Sovietica) firmano il SALT 1, primo trattato di non proliferazione nucleare. All'inizio degli anni '70, in un clima di generale ottimismo, il Doomsday Clock fece un balzo all'indietro, allontanando le lancette dalla mezzanotte.

Rimedi per l'apocalisse. Il Bulletin non si limita a evidenziare la gravità della situazione attuale: ricorda anche qual è la strada per riportare indietro le lancette - una strada tracciata da tempo e sempre meno seguita.

Bronson spera che Russia e Stati Uniti riescano a ritrovare la via del disarmo e a trovare nuovi accordi per smantellare gli arsenali nucleari. Ma la vera novità è che il Bulletin si appella alla popolazione americana affinché faccia sentire la sua voce contro le posizioni ascientifiche dell'amministrazione Trump. Come uscire dagli accordi di Parigi e tagliare i fondi a chi studia il clima.