Anche i Neanderthal usavano la "colla"

L'antenato della colla avrebbe origini preistoriche e a inventarlo sarebbero stati i Neanderthal decine di migliaia di anni fa. A suggerirlo è stata una ricerca condotta da un gruppo di studiosi della New York University, dell'Università di Tubinga e dei Musei Nazionali di Berlino pubblicata sulla rivista Science Advances, che ha preso in esame una serie di strumenti in pietra conservati nel museo della preistoria e protostoria della capitale tedesca.

Collante efficace. Rinvenuti intorno al 1910 nel sito archeologico di Le Moustier, nel sud ovest della Francia, e trasferiti in Germania negli anni Sessanta, i reperti sono stati riscoperti (in ottime condizioni di conservazione) solo recentemente, nel corso di un'ispezione delle collezioni museali. Si tratta, nello specifico, di utensili contenenti residui di sostanze organiche, soprattutto ocra e bitume. Inizialmente, tale mix ha confuso i ricercatori: le alte percentuali di ocra presenti nei reperti (intorno al 55%), facevano infatti perdere le qualità adesive naturalmente possedute dal bitume essiccato all'aria aperta. La situazione è radicalmente mutata quando gli esperti hanno effettuato degli esperimenti pratici, mischiando il bitume in forma liquida con l'ocra. In quel caso, si formava una "massa malleabile" appiccicosa perfetta per incollare saldamente dei manici agli strumenti di pietra.