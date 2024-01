In nome del Führer. "Aiutami, ti prego!". Una bambina in lacrime le tende le braccia: avrà sette anni, non di più. Si è staccata dal gruppo silenzioso che ha appena lasciato il ghetto di Drohoby (Ucraina) e che ora, lì sui binari, aspetta l'ultimo treno della vita. "Aiutami...", piange rivolta a quella signora bionda in tailleur. "Ti aiuterò!", le risponde lei. L'agguanta per i capelli, la prende a pugni e la spinge a terra. Poi le calpesta la testa, finché il corpicino giace immobile. Raccoglie il frustino che le è caduto nella lotta e si allontana.

È il 1943: sono passati dieci anni da quando Josephine Krepp, allora dattilografa viennese poco più che ventenne, si è iscritta al Partito nazista. Diventata poi impiegata della Gestapo , la polizia segreta del Terzo Reich, ha sposato un ufficiale delle SS e si è trasferita con lui nell'Est conquistato da Hitler . Ma accudire i figli non le basta, vuole essere ancora più utile al Führer: per questo, senza alcun ruolo ufficiale, uccide e fa uccidere "zingari" ed ebrei per i motivi più futili.

Meglio di un uomo. Erna Petri, 23 anni appena, lo fa invece per dimostrarsi all'altezza degli uomini. Quella stessa estate, a Grzenda (Ucraina), di ritorno da un giro di shopping a Leopoli si è imbattuta in quattro bambini fuggiti da un treno di deportati: se li è portati a casa, li ha sfamati e poi li ha accompagnati nel bosco. Qui ha sparato loro alla nuca, a bruciapelo, prima di tornare dai suoi due figli piccoli, felice di avere qualcosa di bello da raccontare al marito, ufficiale delle SS.

Casi sporadici? Niente affatto. «Nelle indagini svolte nel Dopoguerra in Germania, Israele e Austria, gli ebrei sopravvissuti identificarono le tedesche non solo come compiaciute spettatrici, ma anche come crudeli aguzzine persecutrici », scrive la statunitense Wendy Lower, storica dell'Olocausto, nel suo saggio Le furie di Hitler (Rizzoli). «Non erano delle sociopatiche marginali: credevano che le loro violenze fossero atti di vendetta giustificati, inflitti ai nemici del Reich; a loro modo di vedere, simili gesti erano una manifestazione di lealtà».

Appartenevano quasi tutte alla nuova generazione di ragazze naziste, cresciute a pane e nazionalsocialismo: animate da una fede fanatica nel Partito, si consideravano una classe a sé rispetto alla maggioranza delle altre lavoratrici tedesche che, per paura o convenienza, si limitavano a eseguire ordini fingendo di non vedere quale ingranaggio della macchina dell'orrore stessero oliando.

Fanatiche del nazionalsocialismo. Furono migliaia queste leali naziste, che agirono dietro le quinte di una scena occupata dagli uomini: segretarie solerti, divinità della morte o della vita tra le sorveglianti dei campi di concentramento, scienziate pazze della medicina, angeli sadici tra le infermiere dei programmi d'eutanasia o mogli esemplari come la Krepp, che dopo aver lucidato casa aiutavano i mariti a far "pulizia" anche fuori dalle mura domestiche.

Quote rosa. E dire che Hitler e i suoi gerarchi le avevano provate tutte per tenere le donne a casa, a fare figli o la maglia: ci avevano ripensato, però, quando le leggi di Norimberga "per la protezione della purezza del sangue tedesco" (1935), l'invasione della Polonia (1939) e la guerra che ne seguì lasciarono vacanti vecchi e nuovi posti di lavoro. Molte giovani abbracciarono con passione le opportunità lavorative che l'amministrazione nazionalsocialista offriva loro.

Senza dubbio Erna possedeva la stessa "abilità organizzativa" che il commissario regionale Wilhelm Westerheide ammirava tanto nella sua segretaria personale, la ventiduenne Johanna Altvater. La "signorina Hanna", che spesso lo accompagnava nelle visite di routine al ghetto di Volodymyr-Volynskyy (Ucraina), se ne andava in giro orgogliosa nella sua uniforme, i capelli castani cortissimi, uccidendo in base all'ispirazione del momento.

Oltre alle segretarie, di queste naziste in trasferta facevano parte anche le circa 3.500 tedesche e austriache impiegate come guardie dei lager.

«Nei territori orientali le donne naziste commisero atrocità in un sistema più aperto, come parte di ciò che consideravano un'opportunità professionale e un'esperienza liberatoria. Si erano infatti lasciate alle spalle leggi regressive, costumi borghesi e tradizioni sociali che rendevano la vita in Germania irreggimentata e oppressiva», precisa la storica Wendy Lower.

Donne di scorta. Prima di essere trasferite nei territori conquistati, si erano sottoposte all'Harteausbildung, il rigoroso programma di addestramento delle Ss. Ma, per quanto se ne considerassero membri, non appartenevano all'élite guidata da Heinrich Himmler , che non accettava donne tra le proprie file. Relegate al corpo delle assistenti o della scorta, erano pronte a sfruttare il potere della divisa e a rifarsi del disprezzo dei colleghi sfogando la frustrazione sui prigionieri.

Le peggiori atrocità. Alcune ricorrevano persino a trucchetti "da casalinga": Alice Orlowski, come forse faceva con la biancheria nei suoi armadi, nel campo di sterminio di Majdanek (Polonia) lanciava i bambini nelle camere a gas sopra le teste degli adulti, in quella che chiamava "operazione salvaspazio". La "strega di Buchenwald", alias Ilse Koch, sorvegliante nel campo di lavoro tedesco, andava pazza per i guanti e i paralumi. Soprattutto quelli che si faceva realizzare con la pelle conciata dei prigionieri tatuati.

Il ruolo dei medici. Ma nei lager, persino i più votati per professione alla pietà, cioè i medici, non lesinavano atrocità. A Ravensbrück (Germania), fu la dottoressa Herta Oberheuser a incarnare il lato oscuro del giuramento di Ippocrate : in nome della scienza malata del Reich iniettò ai prigionieri barbiturici e benzina e strofinò legno, vetro o chiodi sulle loro ferite, per vedere in quanto tempo morivano.

Armi letali. Non fu da meno Pauline Kneissler, una delle prime venti infermiere scelte per portare avanti i "programmi di eutanasia" inaugurati in Germania nel 1939. Cominciò prelevando dagli istituti chi soffriva di deficit mentali o fisici, per trasferirlo nel castello di Grafeneck (a 60 km da Stoccarda): ufficialmente ospizio per disabili, era il luogo dove i nazisti mettevano più o meno segretamente in atto l'eliminazione fisica di chi, anche se tedesco, non corrispondeva ai canoni della perfezione ariana.

Pauline diventò bravissima a uccidere quei pazienti, spesso pieni di salute, iniettando loro mix letali di farmaci. Per non destare sospetti, i corpi venivano cremati: le ceneri raccolte con la pala erano suddivise a casaccio in singole urne e recapitate alle famiglie ignare insieme a una fittizia causa di morte.