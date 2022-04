10 curiosità sul pugilato

1 - SPORT OLIMPICO... DA SEMPRE

Il pugilato affonda le sue radici nel mondo antico e già a partire dal VII secolo a.C. entrò a far parte delle discipline praticate nelle Olimpiadi. Nell'antichità, tra le altre cose, non c'erano categorie di peso e i pugili combattevano fino a quando uno dei due non era messo fuori gioco o ammetteva la sconfitta. Il tutto senza brutalità, ma anzi con grande rispetto dell'avversario. Si ritiene che Diagoras di Rodi sia stato uno dei più celebri pugili dell'antichità. Le cronache raccontano che il vincitore della 79a Olimpiade nel 464 a.C. non si sia mai abbassato, chinato o abbia cercato di schivare un solo pugno.



2 - NOBILE ARTE

Già definito come "nobile arte della difesa" nel XVIII secolo, il pugilato moderno nacque nel 1867, proprio quando un nobile scozzese, John Sholto Douglas, marchese di Queensberry, mise nero su bianco molte delle regole attuali. Tra queste figuravano le categorie di pesi, la durata dei round, il conteggio dei dieci secondi successivo al K.O. e l'obbligatorietà dei guantoni.



3 - A OGNUNO IL SUO STILE

I pugili possono essere classificati in base ai diversi stili di combattimento: tra i più noti spiccano l'outfighter, boxeur che sfianca l'avversario con pugni veloci perché più agile nei movimenti (come Muhammad Alì), e il "picchiatore", più lento ma in grado di mettere K.O. l'avversario con un solo colpo potente e ben assestato, come Mike Tyson.