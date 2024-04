Nuovo appuntamento per La Scatola di Archimede, il ciclo di incontri domenicali presso il Teatro Menotti di Milano durante i quali Massimo Polidoro conduce, insieme ai suoi ospiti, il pubblico alla scoperta delle sfide scientifiche che l'uomo sta affrontando per il futuro della Terra e dei suoi abitanti.

In questa occasione a salire sul palco sono Valentina Bosetti (professoressa di Economia Ambientale e dei Cambiamenti Climatici presso l'Università Bocconi) e Ugo Bardi (professore presso la Facoltà di Scienze MM. FF. NN. Università degli studi di Firenze) per parlarci di transizione energetica.



Il titolo dell'appuntamento in programma per domenica 21 aprile, alle ore 21, al Teatro Menotti è Crescita sostenibile: una sfida epocale: Massimo Polidoro e i suoi due ospiti ci proporranno una riflessione su cosa si sta davvero facendo oggi per perseguire un modello di sviluppo diverso, per mitigare la doppia crisi del cambiamento climatico e dell'esaurimento delle risorse. Sono adeguate le attuali misure politiche ed economiche per garantire la salvaguardia dell'ambiente? E nel frattempo, sono davvero disponibili tecnologie adeguate per garantire lo sviluppo, ma riducendo le emissioni? In sintesi: riusciremo ad affrontare e a vincere la sfida epocale della transizione energetica?