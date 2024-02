Iscrizioni incomprensibili, misteriosi pittogrammi, impenetrabili manoscritti emersi dopo secoli di oblio. Dall'antica Creta all'Estremo Oriente passando per l'America precolombiana, il passato ci ha restituito sistemi di scrittura dall'oscuro significato. Decriptare questi "codici cifrati" è per i linguisti una missione degna dei migliori film di spionaggio. Tanto è vero che, oltre agli strumenti della loro scienza, ne utilizzano anche altri, molto più vicini a discipline come la crittografia: super computer, tecniche da hacker e intelligenza artificiale . Ma quali sono le lingue e i manoscritti ancora da decifrare ? E quali sono i loro segreti?

Enigmi "a metà". «In generale, ci si può trovare di fronte a diverse situazioni: nelle più complesse non conosciamo né la lingua parlata né la scrittura di una popolazione, in altre è solo uno dei due elementi a mancare», spiega Francesco Perono Cacciafoco, professore di linguistica storica e crittografia alla Nanyang Technological University di Singapore. «Un esempio di quest'ultima ipotesi è quello degli Etruschi , che, a partire dall'VIII secolo a.C., si appropriarono di un alfabeto quasi identico all'antico greco, scritto da destra a sinistra e adattato alla propria lingua, che tuttavia non ha somiglianza con altri idiomi». Il risultato? Leggere le iscrizioni etrusche è un gioco da ragazzi, capire cosa vogliano dire è un'impresa ardua.

il rongorongo dell'Isola di Pasqua. Se l'etrusco e il meroitico rimangono in parte leggibili, esistono casi in cui la scarsità delle fonti da analizzare e l'assenza di tracce di una lingua "sottostante" rendono il compito praticamente impossibile. È il caso del rongorongo, antica grafia dell' isola di Pasqua della quale rimangono appena 26 documenti, principalmente tavolette di legno. «Si tratta di glifi con figure umane o naturali stilizzate, che hanno un andamento "bustrofedico inverso": per leggerle bisogna, cioè, procedere da sinistra a destra e dall'estremità inferiore a quella superiore, e continuare la lettura ruotando la tavoletta di 180°», continua l'esperto. «Data la probabile scomparsa della lingua originaria "celata" dal rongorongo, l'assenza di un documento che lo confronti a un idioma conosciuto, come avvenuto per i geroglifici egizi con la stele di Rosetta , e il numero ridottissimo di iscrizioni, il rongorongo rimarrà probabilmente indecifrato».

Il mistero della pietra di Singapore. Una strategia fondamentale per decifrare questi reperti sta nel confrontare scritture diverse, come avvenuto per la "pietra di Singapore", frammento di arenaria di 67 cm risalente al X-XIII secolo, parte di un'epigrafe più grande, scoperta dai colonizzatori britannici nel 1819 alla foce del fiume di Singapore e fatta esplodere nel 1843. «A prima vista, i caratteri sembrerebbero in Pali, sistema di scrittura – e lingua – indoeuropeo usato per trascrivere testi buddisti, o in Kawi, che rappresenta il giavanese antico, ma così non è», spiega Perono Cacciafoco. «Un'ipotesi che sto seguendo deriva dal confronto con un'iscrizione conservata nell'isola di Karimun, nell'arcipelago di Singapore, che trascrive un testo in sanscrito e potrebbe avere uno stile grammatologico compatibile con il sistema di scrittura della "pietra di Singapore". Se fosse così, il linguaggio "nascosto" dal documento sarebbe il sanscrito».

La tecnica dei confronti non è però l'unica. Per esempio, a Creta si utilizzano strategie più radicali. Ma andiamo con ordine: l'isola mediterranea ci ha restituito grafie affascinanti, prima fra tutte la "lineare A" della civiltà minoica, fiorita nell'isola tra il 1800 e il 1450 a.C., conservata in più di 1.000 documenti, prevalentemente tavolette d'argilla. Tale sistema avrebbe ispirato la successiva scrittura micenea ("lineare B"), che trascrive una versione arcaica del greco antico decifrata nel 1952 dal britannico Michael Ventris. La lineare A non ha però legami con la lingua greca e non troviamo segni diacritici (come punti, spazi o trattini) in grado di aiutarci a separare le possibili parole. È dunque necessario "segmentare" lo scritto e ricostruire dei "pattern", ovvero serie di simboli ripetuti.

Decifrare la scrittura. Per risolvere l'enigma della lineare A, Perono Cacciafoco utilizza alcune strategie impiegate per "rompere" i codici criptati, più o meno simili a quelle degli attacchi informatici. Una di queste è il cosiddetto brute force attack o metodo forza bruta, utilizzato di solito per indovinare le password di un sistema. Consiste nel "colpire" ogni simbolo di questa scrittura con tutti i possibili valori fonetici di lingue coeve del Mediterraneo, sperando di trovare parole (o fonemi) comuni.

«In pochi minuti il computer elabora migliaia di combinazioni che richiederebbero anni di lavoro "manuale"», conferma l'esperto. «In questo modo, possono affiorare parole casuali e di senso compiuto, ma, per avere chances reali di decifrare la scrittura, l'ideale sarebbe trovare termini riconoscibili, come nomi di regnanti, divinità o luoghi».