Questi cosiddetti "globster" (masse di materia organica non meglio identificate, arenate sulla riva di un oceano) hanno una lunga storia di avvistamenti e leggende, con racconti di marinai che narrano di incontri con creature come il kraken e le sirene. Anche in tempi più recenti, sono state segnalate scoperte di creature marine insolite, come fantomatici squali senza fegato o mostri pelosi.



In ogni caso questi eventi rimangono affascinanti sia per la comunità scientifica e sia per il pubblico, poiché danno l'occasione di gettare ancora una volta uno sguardo sulle profondità misteriose degli oceani e sulle creature che vi abitano, alcune delle quali potrebbero essere ancora sconosciute alla scienza.