"Il successo? Ha i suoi lati positivi, ma c'è il rovescio della medaglia. Lo so per esperienza. La fama e la felicità? Sono solo momentanee, sprazzi di benessere passeggero". E ancora: "Il successo è come il caviale, è bello mangiarlo, ma se lo mangi tutti i santi giorni ti viene la nausea. E poi attira l'invidia, c'è gente che dice: ma quella Marilyn Monroe chi si crede di essere?". Parlava così Marilyn in un'intervista concessa alla rivista Life due giorni prima della morte, che la colse a Los Angeles nella notte fra il 4 e il 5 agosto 1962. Morte involontaria, suicidio o omicidio? Facciamo luce sulla vicenda attraverso l'articolo "I soliti sospetti" di Luigi Grassia, tratto dagli archivi di Focus Storia.

Causa della morte. Una morte a tutt'oggi avvolta nel mistero: l'attrice più famosa di tutti i tempi prese forse troppi farmaci per errore? O si suicidò? O invece fu uccisa? E se fu uccisa: da chi? Dalla mafia, o addirittura dal clan dei Kennedy? Il giornalista Richard Maryman, quello che la intervistò alla vigilia della tragedia, racconterà in seguito di essersi emozionato nell'incontrarla, tanto da farle le domande "in ginocchio", come si dice in gergo giornalistico quando il soggetto dell'articolo prende il sopravvento sul reporter. A 36 anni lei era superaffascinante, però l'intervistatore ne trasse anche impressioni più complesse: "Era molto stressata. Cambiava umore all'improvviso, più volte e senza ragione apparente. Si vedeva benissimo che quella donna soffriva. Ma non avrei mai detto che fosse sul punto di uccidersi".

Troppa LETTERATURA. Sulla fine della Monroe sono stati scritti decine di libri, di cui sette o otto disponibili anche in italiano. Alcuni disturbano per la sicumera con cui spacciano per dimostrate le rispettive teorie. Quasi tutti sono soffocati da una quantità di dettagli anatomici, medici, farmacologici, di orari, di nomi, di testimonianze. Tutte cose necessarie ad accertare la verità, in teoria, ma che sembrano allontanarla sempre più man mano che ci si addentra in quella giungla. Spesso si ha un'impressione di sciacallaggio sul povero corpo di Marilyn. D'altra parte, sarebbe farle torto se si considerasse la Monroe una fragile creatura in balìa degli eventi, come se tutti fossero responsabili di quello che le è capitato, della vita che ha fatto e della tragedia che l'ha colta, tranne lei, unica incolpevole.

La testimonianza della sorellastra. Prima di esaminare le ipotesi sulla sua morte conviene, forse, tenere presente queste parole (sorprendenti) della sorellastra Berniece Baker Miracle: "Non è vero che fosse infelice, anzi, pensava al futuro con grande entusiasmo. Forse ha ingerito per sbaglio una miscela eccessiva di alcol e farmaci. Non è vero che si sia uccisa, e nemmeno che sia stata assassinata dalla mafia, tutte fantasie inventate da gente senza scrupoli, per scrivere libri con cui fare soldi". Attenzione: neanche questa è la verità ultima, è solo l'ennesima visione di parte, visto che la stessa Berniece ha scritto tali cose (pure lei) in un libro. Ma il suo giudizio merita di essere tenuto sullo sfondo, per prudenza.

Vita disastrosa. Se la vita di Marilyn Monroe fosse il copione di un film, lo si potrebbe bollare come troppo hollywoodiano, pieno di dettagli patetici eccessivi e di successi esagerati a contrasto. Nella sua infanzia l'unica cosa regolare furono la nascita e un periodo in cui visse con una coppia affidataria che la trattò amorevolmente; per il resto, solo disastri in serie.

Traumi e bullismo. Marilyn venne al mondo a Los Angeles il 1° giugno 1926 con il nome di Norma Jeane Mortenson; padre ignoto, la madre Gladys aveva una vita sentimentale caotica, soffriva di disturbi mentali e fu ricoverata più volte in manicomio. Fra le altre cose, Gladys accoltellò un'amica e sottopose Marilyn a percosse e punizioni assurde. Un altro choc fu per la bambina quando il suo cane venne ucciso a fucilate da un vicino di casa; quell'episodio le provocò una balbuzie nervosa durata parecchio tempo.

Molestie sessuali. Per questo e altri motivi Marilyn fu bullizzata a scuola. Sembra che abbia subìto anche molestie sessuali, ripetute nel tempo, in due differenti contesti: prima da parte di un coinquilino della mamma e poi in un istituto a cui la piccola era stata affidata. Per dirla tutta, la maggior parte di questi episodi (violenze, traumi, molestie) sono nebulosi e controversi e vengono riferiti in termini anche molto diversi dall'uno e dall'altro libro biografico; non è possibile, e forse neanche utile, fare piena chiarezza.

Matrimonio precoce. Qui basta riferire il consuntivo che ne fece da adulta la stessa Marilyn: "Non mi consideravo un'orfana ma sono cresciuta come tale. I bambini sognano la felicità, ma per me era una cosa impossibile". Per sfuggire a quella vita, a 16 anni la Monroe si sposò con un marinaio di 21 che aveva appena conosciuto, poi si mise a lavorare come operaia. Fortuna volle che un fotografo arrivasse a fare un servizio nella sua fabbrica e la notasse; nel 1945 cominciò a comparire su varie riviste con foto pubblicitarie, si fece conoscere a livello nazionale, già l'anno dopo cominciò a recitare, e da quel momento la sua carriera esplose. In 17 anni girò 33 film, fra cui Eva contro Eva, Gli uomini preferiscono le bionde, Come sposare un milionario, La magnifica preda e A qualcuno piace caldo.

BAMBOLA SEXY. Marilyn con il suo corpo aveva un rapporto complicato: "La prima volta che mi proposero di posare nuda mi sono detta: se devo diventare un simbolo meglio essere un simbolo del sesso che di qualcos'altro!". Così raccontò una volta, ma aggiunse: "Io vorrei essere considerata una vera artista, un'attrice con una sua dignità", e invece si sentiva trattata da bambola sexy. Non solo al cinema, anche nella vita privata.

Uomini celebri. Si lamentava spesso degli uomini, forse in modo ingeneroso, visto che nei suoi tre matrimoni prese e lasciò i mariti come e quando volle lei: il giovane marinaio, poi il campione di baseball Joe Di Maggio, e poi lo scrittore e sceneggiatore Arthur Miller. Molto difficile, e forse fatale, fu invece il legame che intrecciò (in successione) con i due fratelli John e Robert Kennedy.

I KENNEDY. Bisogna essere chiari: sui rapporti con i Kennedy non c'è niente di dimostrato, benché se ne parli da sessant'anni. Alcuni biografi danno per sicuro che li abbia fatti incontrare Frank Sinatra nel 1954, altri indicano circostanze diverse; ma è certo che il 19 maggio 1962 il mondò sbalordì nel vedere e ascoltare Marilyn Monroe, terribilmente alterata, rivolgersi al presidente Kennedy in un'occasione pubblica, davanti alle telecamere, e cantargli una canzoncina di buon compleanno in tono straziato; i pettegolezzi su di loro presero forza allora. Tuttavia, se guardiamo ai fatti accertati, ci resta un pugno di mosche: su che cosa sia successo fra i due tra il '54 e il '62, per essere onesti, c'è il buio totale.

Solo ipotesi. Fioriscono le più svariate versioni, compresa quella che Marilyn e John si siano incontrati in segreto solo due volte. Un sospetto sgradevolissimo è che a un certo punto il presidente abbia "passato" la sua amante, divenuta scomoda, al fratello. Anche questa circostanza, data per certa da molti, solleva problemi. Bob era procuratore generale degli Stati Uniti (il ministro della Giustizia): il fatto che Marilyn diventasse l'amante di lui, anziché di John, sarebbe stato meno rischioso per il clan Kennedy? E la Monroe era davvero così passiva, un oggetto che si lasciava passare di mano?

Chi sostiene la tesi di una Marilyn assassinata dice che lei, sentendosi usata e umiliata, abbia minacciato i due Kennedy di rendere pubbliche le relazioni con l'uno e con l'altro, e di rovinare così la carriera politica di entrambi. A sostegno si cita un nastro registrato in cui la Monroe avrebbe dichiarato questa intenzione (ma il nastro è sparito) e la circostanza che un poliziotto abbia fermato e identificato Robert Kennedy su un'auto, assieme ad altre due persone, vicino alla casa dell'attrice, la sera prima della morte di lei (anche questo verbale è sparito).

Complottismo. Qualcuno si spinge a scrivere che sia stato lo stesso Robert a farle un'iniezione letale. Altri dicono che gli esecutori siano stati agenti della Cia. Un filone di teorie complottiste in parte diverso, ma sempre legato (sebbene per via indiretta) ai Kennedy, vorrebbe la Monroe assassinata da Cosa Nostra per creare imbarazzi al presidente e a suo fratello, entrambi impegnati in una crociata contro la mafia italo-americana: cinque killer sarebbero entrati in casa di Marilyn e l'avrebbero uccisa con una supposta avvelenata, idonea a non lasciare tracce.

Filone mafioso. Questa tesi è stata avvalorata persino da un familiare di Sam Giancana, il Giancana boss di Chicago e uno dei capimafia sospettati di avere organizzato l'omicidio del presidente Kennedy, il 22 novembre 1963. Pochi anni fa è spuntata anche l'ipotesi che lo stesso Giancana avesse passato con Marilyn la notte del 4 agosto 1962 e l'avesse poi uccisa. Può sembrare inverosimile, ma pare che John Kennedy e Sam Giancana avessero avuto in comune, prima della Monroe, almeno un'altra amante, di nome Judith Campbell Exner. E si sa che il clan dei Kennedy e i vertici di Cosa Nostra avevano frequentazioni condivise, come minimo attraverso Frank Sinatra e altri artisti legati in vario modo alla mafia, e come massimo per via della (non provata) collaborazione del capostipite Joseph Kennedy con Cosa Nostra al tempo del Proibizionismo.

VERITÀ UFFICIALI. Dietro a tutte queste teorie ci sono dettagliatissime inchieste giornalistiche e libri pieni zeppi di indizi persuasivi. Però le varie tesi si elidono a vicenda, e mancano tutte di prove sicure. L'unica indagine ufficiale sulla morte di Marilyn concluse che si era uccisa, volontariamente o per errore. La camera da letto in cui si trovava era chiusa dall'interno, i cassetti pieni di psicofarmaci (ne abusava abitualmente, assieme all'alcol), la Monroe aveva la cornetta del telefono in mano, e già per tre volte in passato era stata salvata in extremis da un abuso di barbiturici.

Caso risolto? Non per la Storia, perché la Storia non si fa solo con le carte ufficiali e con le sentenze, e perché le indagini storiche non si chiudono mai. Segnaliamo comunque una debolezza comune alle ipotesi di omicidio: in casa quella notte c'era (ed era sveglia, girava per le stanze) una governante, che è rimasta viva e non ha mai raccontato nulla che avvalorasse le tesi di delitto. Ultima battuta a Marilyn Monroe, dall'intervista a Life: "Ho spesso una sensazione strana, come se stessi prendendo in giro qualcuno. O forse tutti, anche me stessa".

11 FOTO Fotogallery L'uomo che ci ha dato la Luna VAI ALLA GALLERY

Fotogallery L'uomo che ci ha dato la Luna Il 22 novembre 1963, alcuni spari (forse 3, forse di più) a Dallas mettevano fine alla vita di John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Kennedy aveva prestato giuramento il 20 gennaio del 1961.In tutto i suoi giorni da presidente sono stati 1036, durante i quali gli Stati Uniti hanno affrontato sfide epocali: dal lancio del programma spaziale alla crisi dei missili su Cuba che portò il mondo a un passo dalla Terza guerra mondiale, fino alla grande battaglia politica contro il razzismo e la povertà. Kennedy fu eletto con un programma ambizioso: traghettare l'America verso una "Nuova Frontiera": "la frontiera delle speranze incompiute e dei sogni. Al di là di questa frontiera ci sono le zone inesplorate della scienza e dello spazio, problemi irrisolti di pace e di guerra, peggioramento dell’ignoranza e dei pregiudizi, nessuna risposta alle domande di povertà ed eccedenze". Foto: © Shutterstock Nell'ottobre del 1962, Kennedy e il suo omologo russo, Nikita Kruscev, si trovarono ad affrontare la crisi dei missili di Cuba che avrebbe rischiato di portare il mondo sull'orlo di una guerra mondiale. Scongiurato il pericolo, i due presidenti instaurarono una corrispondenza segreta alla ricerca di un accordo per un disarmo nucleare. A ottobre del 1963, Kennedy si recò a Mosca per firmare il trattato sulla messa al bando parziale dei test nucleari (PTBT) che confinava gli esperimenti nucleari nel sottosuolo, limitando di rischi per l'ambiente. Il primo passo verso il disarmo bilaterale era fatto. Il 26 giugno 1963, John Kennedy si recò in visita ufficiale a Berlino Ovest, dove a Rudolph Wilde Platz, di fronte a migliaia di persone pronunciò uno dei suoi discorsi più famosi: «Duemila anni fa l'orgoglio più grande era poter dire "sono un cittadino romano". Oggi, nel mondo libero, l'orgoglio più grande è dire "Ich bin ein Berliner" (io sono un berlinese). Tutti gli uomini liberi, dovunque essi vivano, sono cittadini di Berlino, e quindi, come uomo libero, sono orgoglioso delle parole "Ich bin ein Berliner!"». Queste parole pronunciate con forza volevano essere la risposta americana alla costruzione del muro di Berlino che nel 1961 aveva diviso in due la Germania, tracciando il confine nella capitale tedesca. In questa foto, Kennedy, il cancelliere tedesco Konrad Adenauer e il sindaco di Berlino, Willy Brandt. Adv Anche i due fratelli minori di John Kennedy, Roberto (Bob) e Edward (Ted) intrapresero la carriera politica. Bob fu il suo Ministro di giustizia, ruolo che gli consentì di incriminare mafiosi come il sindacalista Jimmy Hoffa e di perseguire l'integrazione degli afro-americani. Nel 1968 si presentò alle primarie dei democratici per diventare il candidato del Partito alle presidenziali. Ma un attentato stroncò la sua carriera. Ted invece è stato eletto in Senato ininterrottamente dal 1964 al 2008, anno in cui ha preso posizione a favore dell'elezione di Barack Obama come candidato alle presidenziali del Partito Democratico. È morto nel 2009. Sono state scritte pagine e pagine sulla relazione clandestina tra Marilyn Monroe e i fratelli Kennedy. Il 19 maggio del 1962, Marilyn sorprese JFK, intonando in pubblico una versione sexy di "Happy Birthday". Una delle ipotesi sulla sua improvvisa morte, avvenuta pochi mesi dopo (agosto 1962), per aver ingerito un cocktail di barbiturici, fu proprio quella del suicidio d'amore: la diva avrebbe deciso di farla finita perché il Presidente non corrispondeva i suoi sentimenti. Il 25 maggio 1961, il presidente Kennedy annunciò durante una seduta congiunta del Congresso USA che entro la fine del decennio, gli Stati Uniti avrebbero inviato un uomo sulla Luna. La decisione di Kennedy – ambiziosa e spavalda – era nata anche da motivi politici. In generale, Kennedy sentiva una forte pressione perché gli Stati Uniti erano stati appena sorpassati dall'Unione Sovietica nella "corsa allo spazio". Quattro anni dopo il lancio dello Sputnik del 1957, il cosmonauta Yuri Gagarin era diventato il primo uomo a volare nello spazio. Era il 12 aprile 1961 e gli Stati Uniti erano all’inseguimento nell’avventura spaziale e quanto fatto da Alan Shepard il 5 maggio ’61 (un breve volo suborbitale) era soltanto un vano e inconsistente tentativo di recuperare terreno sui sovietici.



Dopo essersi consultato con il vice presidente Johnson (leggi il memo di Kennedy) e con amministratore della NASA James Webb (sì, proprio quello a cui è intitolato il successore del telescopio Hubble), Kennedy decise che l'atterraggio sulla Luna – sebbene molto impegnativo dal punto di vista tecnologico – e l’esplorazione dello spazio sarebbero diventati un’eccellenza degli Stati Uniti e non dell’Unione Sovietica. Per questo, il famoso discorso di Kennedy viene visto sempre nell’ottica politica della Guerra Fredda.



La decisione fu ponderata a lungo prima di essere resa pubblica. E una volta approvata, si trasformò in uno sforzo immane in termini finanziari, tecnologici e umani. Solo la costruzione del canale di Panama in tempo di pace e il Progetto Manhattan in guerra sono paragonabili. L’obiettivo di Kennedy venne raggiunto solo il 20 luglio 1969, 164 giorni prima della scadenza della promessa del Presidente. Adv Edgar J. Hoover - nella foto con Robert e John, occupò la carica di direttore dell'FBI dal 1935 al 1972 (anno in cui morì). Nonostante i contrasti con Bob Kennedy, mantenne il ruolo anche durante gli anni della presidenza di JFK. Alcuni storici sospettano che, approfittando del suo potere, Hoover avesse raccolto molti dossier riservati sul Presidente Kennedy e la sua famiglia. Alcuni riguardavano le relazioni extra-coniugali di Kennedy con attrici famose dell'epoca come Marilyn Monroe e Angie Dickinson. Il 28 agosto 1963, 250 mila americani aderirono a una marcia non violenta su Washington promossa dai leader del Movimento per i diritti civili e Martin Luther King che alla fine, dinanzi al Lincoln Memorial, tenne il suo famoso discorso, "I have a dream". I manifestanti chiedevano al governo una legge che mettesse fine alla segregazione dei neri e migliori salari per i lavoratori. Kennedy, da principio contrario alla marcia, per questioni di ordine pubblicò finì con l'appoggiarla. E in seguito incontrò King e gli altri leader. Ma non fece in tempo a vedere i frutti del suo lavoro: il Civil Right Act, la legge che sanciva la fine delle discriminazioni, venne approvato solo a giugno del 1964, sette mesi dopo la sua morte. Nella foto, John Kennedy con Martin Luther King e i leader del movimento dei diritti civili. Il 22 novembre 1963 John e Jaqueline Kennedy sono in visita ufficiale a Dallas in Texas, dove, accompagnati dal governatore John Connally e da sua moglie, salgono su una limousine per un tour presidenziale. È l'ultimo viaggio di JFK: mentre saluta la folla alcuni proiettili di fucile lo colpiscono alla testa, provocandogli una ferita che poche ore dopo l'avrebbe ucciso. Adv Nel 1991, trent'anni dopo i fatti di Dallas, il regista Oliver Stone ha mandato nelle sale il film JFK - un caso ancora aperto, dove sposando un'inchiesta del procuratore Jim Garrison, smonta la tesi ufficiale a cui era giunta la Commissione Warren, incaricata di far luce sull'omicidio. Secondo il rapporto ufficiale a sparare fu infatti Lee Harvey Oswald, uno psicolabile di simpatie castriste, senza la complicità di nessuno. Oswald in verità non confessò mai l'omicidio e venne ucciso due giorni dopo l'arresto, aprendo la strada a una lunga serie di congetture. La tesi di Stone è che si trattò di un complotto ordito dai servizi segreti con la complicità della mafia e dei vertici dell'apparato militar-industriale favorevoli alla guerra in Vietnam. L'ultima commissione ufficiale che si è occupata dell'omicidio Kennedy è l'Assassination Records Review Board, creato nel 1992. Nel suo rapporto finale si legge che «Molto prima del 1978, il Presidente Johnson, Robert Kennedy e quattro dei sette membri della Commissione Warren in qualche modo esposero, anche se talvolta solo ufficiosamente, il loro scetticismo riguardo alle conclusioni base della Commissione». Sebbene altre indagini ufficiali abbiano confermato le sue conclusioni, la Commissione Warren è stata accusata di non aver evitato la distruzione di documenti e prove utili alle indagini. Approfondimenti Storia Come si curavano le malattie mentali? Storia Il veleno nella Storia: arma del delitto perfetto Storia 10 cose che (forse) non sai sull'omicidio Kennedy Curiosità Gatti 007: una spy story felina Curiosità Perché Chanel N° 5 si chiama così?