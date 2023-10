Normalmente, quando un essere umano muore i suoi tessuti molli si decompongono in fretta, e con il tempo quello che rimane del cadavere sono ossa e denti. In particolari condizioni, però, o in seguito all'intervento umano, un corpo può andare incontro al processo noto come mummificazione, in seguito al quale i suoi tessuti molli riescono a conservarsi. Perché questo avvenga in condizioni naturali servono però particolari condizioni meteorologiche e climatiche, e anche un po' di tempo – settimane, se non mesi. Ecco perché ha suscitato scalpore il ritrovamento, in Bulgaria, del corpo mummificato di un uomo che aveva perso la vita appena 16 giorni prima: come ha fatto a conservarsi così bene? Se lo chiede uno studio pubblicato sulla rivista Cureus.