Volete mangiare meno? Tenete la cucina in ordine

Un gatto dorme beato in una delle cucce sparpagliate tra le mura di casa. Niente di strano, se non fosse che il locale in questione è un bistrot, precisamente il Cafe Neko (che in giapponese significa “gatto”) di Vienna.

In quello che è il primo “Cat Cafe” europeo, i cinque gatti residenti – Sonja, Thomas, Moritz, Luca e Momo - la fanno letteralmente da padrone girando tra i tavoli, saltando sulle sedie, leccandosi pigramente o appisolandosi qua e là, mentre i clienti, tra un caffè e un dolcetto, possono farli giocare, coccolarli o semplicemente godere della loro compagnia.

Nati in Giappone per la felicità degli amanti dei felini, che qui difficilmente possono tenerli nei loro piccolissimi appartamenti, il successo di questa moda ha in breve valicato i confini del Sol Levante per sbarcare anche nel nostro continente. E il primo è stato aperto proprio da un giapponese doc, Takako Ishimitsu.

I residenti felini, che provengono tutti da un rifugio per animali abbandonati, non sembrano per nulla disturbati dal via vai di avventori. Poche regole ferree vietano ai clienti di infastidirli se non gradiscono le loro attenzioni o se stanno dormendo, ma solitamente sono proprio loro ad avvicinarsi regalando fusa a profusione.

Foto: © Leonhard Foeger/Reuters