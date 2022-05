Una nuova risposta al Paradosso di Fermi

Sono tra noi? Vivono in qualche galassia lontana e sono già venuti a farci visita? Ahimé, al momento non abbiamo risposte: non c'è alcuna prova che l'Universo sia pieno di alieni né che siano venuti a farci visita - tutte ipotesi che rimangono nel mondo della fantascienza. Perciò resta ancora senza risposta la famosa domanda di Enrico Fermi, «ma allora, dove sono tutti?».

Tante risposte. Nel corso degli anni sono state avanzate tente risposte - nessuna soddisfacente fino in fondo - e oggi se ne aggiunge una nuova che potrebbe spiegare il fatto che civiltà molto intelligenti esistono o sono esistite per davvero, ma della loro esistenza non sappiamo nulla perché sono scomparse prima di contattarci.