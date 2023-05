Lo sfondo di Windows XP è la fotografia più vista al mondo

1967 - La mattina del giorno in cui la Svezia cambiò la guida da sinistra a destra

Alle 5 del mattino del 3 settembre 1967 scattò il Dagen H (il Giorno H, in italiano). La H sta per Högertrafik, che in svedese significa "circolazione a destra". Quel giorno la circolazione stradale passò dalla guida a sinistra alla guida a destra, non senza incidenti, polemiche e disguidi. Alla fine si contarono 125 incidenti (pochi considerato tutto). Come scrisse Time nel Dagen H fu vietato tutto il traffico non essenziale fino alle 6 del mattino. Ogni veicolo in circolazione alle 4:45 si doveva fermare e, dopo aver aspettato 5 minuti, doveva spostarsi sulla destra e fermarsi di nuovo prima di procedere alle 5. In alcune città il divieto di circolazione fu più lungo per permettere agli operai di riconfigurare gli incroci stradali.