Davvero Salerno è stata capitale d'Italia?

In attesa che Roma venisse liberata, ottant'anni fa il governo italiano collocava provvisoriamente la capltale a Salerno. Come andò a finire? Ce lo spiega l'articolo "Salerno capitale" di Gigi di Fiore, tratto dagli archivi di Focus Storia.

Il contesto. La battaglia di Cassino era nella sua fase più sanguinosa. Era il febbraio del 1944 e i tedeschi resistevano da un mese. Gli angloamericani, sbarcati a Salerno il 9 settembre del 1943 e poi ad Anzio il 22 gennaio del 1944, decisero di consegnare al governo "co-belligerante" del maresciallo Pietro Badoglio i territori liberati nel Sud d'Italia. Un atto di buona volontà, anche se quel Regno d'Italia dimezzato restava sotto la tutela dei liberatori.

Trasloco. In attesa di Roma, liberata solo il 4 giugno, fu deciso lo spostamento del governo a Salerno. Dopo Brindisi, sarebbe diventata la capitale provvisoria dell'Italia da ricostruire. Nel decreto ufficiale, Badoglio scrisse che "tutti i territori della Penisola, a sud dei confini settentrionali delle province di Salerno, Potenza e Bari, ritornano all'amministrazione italiana". Per motivi strategici non erano incluse Lampedusa, Pantelleria e Linosa, ma c'erano la Sicilia e la Sardegna. L'Italia era divisa in due e Napoli, con il suo porto, era indispensabile base logistica per i rifornimenti e le truppe impegnate a Cassino: per questo gli americani esclusero che potesse diventare la capitale provvisoria. L'unica ipotesi realistica restava dunque Salerno.

Stanziati. Uffici, documenti e personale del governo partirono da Brindisi tra il 3 e il 5 febbraio. Non fu una fuga nascosta, come quella del 9 settembre 1943 da Roma alla volta del Sud. Stavolta, tutto avvenne alla luce del sole. E con la benedizione alleata. La colonna in partenza era formata da 29 carri merci, che si mossero da Brindisi, Taranto, Bari e Lecce dove, per 5 mesi, si era concentrato il piccolissimo Regno del Sud. A Salerno si trasferirono 380 persone. Al suo arrivo, il 10 febbraio, Badoglio si affacciò dal balcone del municipio per ringraziare la folla numerosa che di sotto applaudiva e inneggiava al governo.

Lusso. La prima riunione del Consiglio dei ministri si tenne l'11 febbraio nel Salone dei marmi del Palazzo di città, diventato sede del governo. Tra i ministri, il salernitano Giovanni Cuomo, professore settantenne, responsabile dell'Educazione nazionale. E poi un salernitano di adozione: Raffaele Guariglia, napoletano di nascita, 55enne dalla brillante carriera di ambasciatore. Proprio la villa di Guariglia, a Vietri sul Mare, fu una delle sistemazioni trovate per il re Vittorio Emanuele III e la regina Elena. L'altra fu Villa Episcopio, di proprietà del duca Di Sangro, ex sede vescovile di Ravello. Cappello a larghe tese in testa, il sovrano, stanco e a disagio, andava spesso a pescare in barca. La regina suonava il pianoforte e ascoltava la messa nel vicino convento di Scala. Ogni giorno, alla villa arrivava una cassetta di frutta e verdura, omaggio del commissario all'alimentazione, Alfonso Menna, futuro sindaco di Salerno. Ricorderà Menna: "Facevo spesso accompagnare alla cassetta un mazzetto di fiori, per la regina".

Miseria. Gran parte dei palazzi pubblici salernitani fu requisita dal governo. Un terzo degli edifici e delle case era peraltro stato distrutto dai bombardamenti alleati, che avevano ucciso più di 400 persone. Molti erano sfollati, a Salerno erano rimasti solo 55mila abitanti, stremati dalla fame e dalle malattie. Mancavano pane, pasta, latte, medicine e tutto costava carissimo, visto che impazzava la borsa nera. Il giornale Libertà (uno dei quattro giornali cittadini) denunciava: "La gente è moralmente avvelenata dal facile guadagno". E il quotidiano L'ora del popolo aggiungeva: "Salerno non è mai stata così sporca".

Tensioni. Nell'ufficio del sindaco si sistemò Badoglio; nella Sala Giunta il ministero di Cuomo, rinominato Pubblica istruzione. E poi, a Palazzo Natella i ministeri dell'Agricoltura, dei Lavori pubblici e gli uffici di collegamento dei ministeri della Guerra e della Marina; a Palazzo Barone il ministero degli Esteri e a Palazzo di Giustizia il ministero di Grazia e Giustizia e la Cassazione. Per mancanza di edifici, alcuni uffici furono dislocati a Napoli, altri a Vietri, altri ancora divisi fra Taranto, Bari e Lecce. Ma la dispersione non aiutava. Badoglio provò a far ospitare il nuovo potere nel seminario regionale Pio XI. Ma trovò l'opposizione dell'arcivescovo Nicola Monterisi, molto amato in città per essere rimasto al suo posto sotto le bombe.

Tra Badoglio e Monterisi fu subito scontro. I due ebbero un duro colloquio. "Ma lei è italiano?", urlò Badoglio. E l'arcivescovo gli rispose con una stoccata: "Non permetto che lo metta in discussione. Quando il popolo è rimasto solo e stremato dalla guerra, io, vecchio di 76 anni, ero al mio posto a conforto e sollievo della gente. Lei è scappato a Pescara". Il seminario non fu requisito.

Benvenuti. E i salernitani, come accolsero i nuovi governanti? Secondo L'ora del popolo: "I salernitani sentono oggi tutto l'orgoglio del compito che assume la nostra città". Molti vedevano in quell'arrivo una speranza per superare la fame e mettere fine alla guerra. Il governo Badoglio in effetti da lì affrontò le prime emergenze di una nazione in ginocchio: il razionamento alimentare, la riattivazione delle vie di comunicazione, ma anche la riapertura dell'università a Salerno, chiusa 83 anni prima. La prese a cuore il ministro Cuomo, e a Palazzo Pinto il 9 marzo 1944 si inaugurò il Magistero. E vi si iscrissero 400 futuri maestri.

Governo di unità nazionale. Salerno rimase capitale fino al 15 agosto 1944. Sei mesi, poi il governo fu trasferito nella Roma liberata. Furono tre i governi "salernitani": due guidati da Badoglio e uno da Ivanoe Bonomi. A Salerno si misero le basi dello Stato repubblicano. L'attività politica, risorta tra Napoli e Bari, portò al governo di unità nazionale, il secondo guidato da Pietro Badoglio. Fu la "svolta di Salerno", che rinviava alla fine della guerra la scelta istituzionale tra repubblica e monarchia. Il re non abdicò, ma il figlio Umberto II sarebbe diventato, a Roma, luogotenente del regno.

10 FOTO Fotogallery 10 curiosità che (forse) non sai sui referendum VAI ALLA GALLERY

Fotogallery 10 curiosità che (forse) non sai sui referendum Dal 1946 in Italia: quanti referendum? La festa della Repubblica si festeggia il 2 giugno, proprio perché in Italia il referendum che decretò la nascita della Repubblica si tenne il 2 giugno 1946. Da allora, in Italia si sono svolti 73 referendum nazionali, di cui 67 referendum abrogativi, un referendum istituzionale, un referendum consultivo e 4 referendum costituzionali. Il 12 giugno 2022 sono in programma 5 referendum abrogativi. Foto: © Wikipedia L'origine del nome. Referendum è il gerundivo del verbo latino “referre” (riferire). Il termine prende forma dalla locuzione “ad referendum” «(convocazione) per riferire». Leggi anche: da dove nasce il termine quorum Il primo referendum moderno. L’utilizzo politico del termine si comincia a diffondere nel 16° secolo nel cantone svizzero di Graubünden. A proposito di Svizzera: è il paese che ne ha indetti di più: dal 1848 ad oggi se ne sono tenuti più di 600. L’istituto giuridico del referendum è molto apprezzato nel paese dei cantoni, perché ritenuto strumento di democrazia diretta. Adv Chi ne ha fatti di più (dopo gli svizzeri). Il secondo paese più referendario del mondo è l’Australia, dove nel 1977 gli elettori sono stati chiamati a votare per la scelta dell’inno nazionale: è stato anche il primo caso di scheda referendaria con 4 risposte possibili. Di solito i referendum ne prevedono due: “si” o “no”. Il primo abrogativo, quello sul divorzio. Il primo referendum abrogativo italiano è del 12 maggio 1974: si votava per la cancellazione della legge Fortuna-Baslini che introduceva il divorzio nel nostro Paese. Vinsero i “no”, dunque il divorzio rimase, con il 59,30% dei voti. Referen-drink. Ci sono anche referendum che "cancellano" altri referendum: in Islanda, per esempio, il voto in un referendum del 1933 ha abrogato quello di un referendum del 1908, che vietava l’importazione di alcol. Adv Referend-auto. Tra i referendum più curiosi c'è quello svedese del 1955 sul lato di guida delle automobili. Agli svedesi venne chiesto se volevano cambiare lato di guida e passare dalla guida a sinistra a quella a destra. L'affluenza alle urne fu del 53,2%, e l’82,9% dei votanti scelsero di mantenere la guida a sinistra. Ma in seguito il parlamento (Riksdag) decise comunque di introdurre circolazione a destra in contrasto con l'esito. Questo perché l’esito del referendum non era “vincolante”. Nella foto, quello che successe il giorno in cui la Svezia cambiò senso di marcia. Il primo referendum anti-europa. Quello sulla Brexit non è stato il primo referendum che chiamava gli europei a una scelta di campo: il primo Paese a richiedere un voto sull’Europa fu la Francia nel 1973, con un referendum sull'ingresso nella comunità europea di altri paesi che non ne facevano parte, come… il Regno Unito. Ironia della storia. Questa è la seconda Brexit. Anche nel 1975 gli inglesi furono chiamati una prima volta a votare se restare nella comunità europea: il 67,2% votò per restare. Adv Tutti i referendum europei. In realtà in Europa si è votato più di 50 volte per questioni “europee”, concernenti adesione, trattati, moneta unica, ecc. Svizzera (che non fa parte dell’Unione Europea) e Irlanda (che ne fa parte) sono i Paesi che più spesso hanno chiamato i cittadini alle urne in tal senso.

In Italia invece si è votato per l’Europa una sola volta, il 18 giugno 1989, quando agli elettori fu chiesto: «Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione dotata di un governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di costituzione da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità?». I sì furono 29.158.656, vale a dire l’88,03% dei votanti. Approfondimenti 00:00 #AccaddeOggi 22 maggio 1939: viene firmato il patto d’acciaio 24:31 Curiosità C'erano anche soldati italiani tra le SS naziste? 11:57 #AccaddeOggi 1 ottobre 1943 la Liberazione di Napoli 16:07 #AccaddeOggi 18 maggio 1944: gli Alleati prendono Cassino 23:41 Storia Inventarono i nazisti i campi di concentramento?