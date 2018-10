Qual è il cibo più consumato al mondo?

Il riso, presente con centinaia di varietà nella dieta quotidiana dei popoli di ogni continente, è il cibo più consumato al mondo. L’uso culinario di tale pianta erbacea (Oryza sativa), una graminacea, è attestato per la prima volta in Asia, dove era consumata già 10.000 anni fa e dove è ancora oggi l’alimento base per miliardi di persone.

Alimento nutriente e digeribile. Dopodiché, attraverso la Grecia, il riso si diffuse anche in Europa, facendosi apprezzare per le proprietà nutritive e la facile digeribilità. L’adattabilità a territori e temperature disparate ne ha quindi assicurato il successo in ogni angolo del mondo.

Oltre al riso (e ai cereali), tra i cibi cotti più diffusi spiccano pasta e pizza, specialità italiane riproposte - e a volte discutibilmente rielaborate - dalle cucine dei cinque continenti.

Cibi italiani. E se a mangiare più pasta di tutti siamo noi italiani (con una media di quasi 30 kg annui a testa), la pizza va invece per la maggiore negli Stati Uniti, dove se ne sfornano quasi 900 milioni l’anno (13 kg a testa, contro gli 8 kg scarsi degli italiani).