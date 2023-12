La quantità di saliva prodotta ogni giorno dalle nostre ghiandole salivari (poste all'interno delle guance, nella parte inferiore della bocca e sotto la mandibola) si assesta mediamente attorno al litro e mezzo (in pratica, quanto basta per riempire un paio di bottiglie di vino da 0,75 l), con oscillazioni complessive che vanno in genere da uno a due litri, a seconda delle condizioni fisiologiche individuali e del contesto (di fronte a una gustosa pietanza, per esempio, la salivazione tende ad aumentare di molto, generando la celeberrima "acquolina in bocca").