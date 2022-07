Quale trionfo celebra l’Arc de Triomphe a Parigi?

La Tour Eiffel nasconde un appartamento segreto. Lo fece custodire Gustave Eiffel al terzo piano della sua creazione, a circa 300 metri di altezza. Non grande ma confortevole - e con la vista che è facile immaginare - include un salotto, una cucina, due camere e un bagno, ammobiliati con arredi in legno, tappeti e persino un pianoforte. Eiffel ne era molto geloso e lo usava per ritirarsi a riflettere o ospitare personalità di riguardo. Tra questi ci fu anche Thomas Edison, che regalò al monumento un fonografo, il primo apparecchio capace di registrare e riprodurre suoni. L'appartamento non fu mai venduto né affittato: oggi in compenso è un museo, che include i manichini del proprietario e di Edison. Dal 2016, uno spazio conferenze inutilizzato al primo piano della Torre è diventato un appartamento affittato per ragioni di marketing.