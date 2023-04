La Guerra dei Mondi. New York, 30 ottobre 1938: la trasmissione radiofonica della CBS Mercury Theatre on the Air trasmette un adattamento della Guerra dei Mondi (War of the Worlds), dall'omonimo romanzo di H. G. Wells del 1897. Lo sceneggiato, che descrive un'invasione aliena, viene recitato al presente da un giovane Orson Welles, che è anche regista e produttore del programma. Si trasmettono una serie di comunicati e bollettini concitati che lasciano gli spettatori sempre più allarmati. E quella che è nata come un esperimento radiofonico finisce per spaventare milioni di americani (nella foto, Welles spiega ai cronisti che non aveva intenzione di scatenare il panico).



L'episodio è forse il più celebre esempio di burla scambiata per storia vera. Ma non è l'unico: in questa gallery, alcuni altri scherzi storici che hanno varcato, per qualche tempo, la soglia della finzione.

Foto: © Wikimedia Commons