Pingelap, l’isola degli uomini che non vedono i colori

Il rosa è un colore maschile? L’identificazione di genere in base al colore, in occidente è iniziata nei primi decenni del 20° secolo. Prima, rosa e blu non possedevano specifiche connotazioni di genere sia per i bambini sia per gli adulti. Ancora, nel 1927, la rivista Time pubblicò un grafico mettendo in evidenza i colori di genere appropriati per le ragazze ed i ragazzi, in base alle principali negozi degli Stati Uniti. Ebbene, tutti consigliavano di vestire i ragazzi in rosa e ragazze in blu. Per ragioni sconosciute, le cose hanno iniziato a cambiare intorno ai 1940, quando i produttori di abbigliamento hanno imposto il rosa alle femminucce e l'azzurro ai maschietti.