Un mondo di odori per gli animali. Gli animali sono veri campioni di olfatto, tanto che in molti di essi è questo il senso prevalente.

I conigli per esempio hanno circa 100 milioni di recettori olfattivi (in confronto ai 5-6 dell’uomo) e i cani circa 220 milioni. Poiché l’acuità olfattiva è proporzionale al numero di recettori, si può dire che un cane “sente” 44 volte meglio di un uomo.

Alcuni pesci usano l’olfatto per l’orientamento; i salmoni seguono l’odore del torrente natio per tornare a deporre le uova dove sono nati. Il “naso” più sensibile sembra appartenere al maschio delle falene (nella foto), che percepisce la presenza di una molecola di bombicolo – il composto sessuale attrattivo emesso dalla femmina – diluita in un milione di miliardi molecole d’aria.