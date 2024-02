Un quartiere in fiamme in seguito al terremoto di San Francisco del 1906. La didascalia originale recitava: "Probabilmente Fulton Street, nei pressi di Gough. Questo era il confine del quartiere in fiamme". La distruzione della rete idrica rese molto difficile l'intervento dei pompieri e in tutta la città divamparono diversi incendi che durarono, in alcuni casi, anche 3 giorni. Circa 500 isolati vennero completamene livellati, 25.000 palazzi distrutti. Nel 1906 San Francisco aveva 400.000 abitanti. Dopo il disastro più di 250.000 rimasero completamente senza casa. Mancano le cifre ufficiali, ma si stima che tra crolli e incendi morirono più di 3.000 persone.

Foto: © Wikimedia