Perché la scuola di musica si chiama "conservatorio"?

Ma le donne no. Il compositore tedesco Felix Mendelssohn era un bambino prodigio, ma non il solo in famiglia; sua sorella Fanny Mendelssohn lo era altrettanto, e come il fratello era musicista e compositrice. Ma non le fu permesso di perseguire il suo amore per la musica, in quanto donna. Fu proprio la famiglia a ostacolarla, e il fratello Felix ammise di aver pubblicato alcune delle sue composizioni a proprio nome. Un esempio? Era di Fanny, "Italien", il brano eseguito da Felix per la regina Vittoria, che ne fece il suo brano preferito (senza sapere che era stato scritto da una donna).



