L'incontrollabile bisogno di tossire, o talvolta di starnutire, che colpisce molte persone quando inseriscono un bastoncino cotonato dentro a un orecchio dipende dal cosiddetto riflesso di Arnold. Il fenomeno in questione, scoperto dal medico tedesco Friedrich Arnold (1803-1890), deriva dal fatto che, stimolando l'orecchio esterno, si può sollecitare il nervo vago, che collega l'area stessa dell'orecchio a quella della gola e dell'addome. In base a questo, la reazione a colpi di tosse o starnuti è da leggere come il tentativo dell'organismo di espellere un corpo percepito come "estraneo" (in questo caso il cotton fioc).