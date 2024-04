Perché in Oriente si mangia con le bacchette?

Pratiche ed economiche. In questo contesto, le bacchette in bambù, già utilizzate nei secoli precedenti da alcune comunità, presero il sopravvento su qualsiasi altro utensile, soprattutto perché più economiche da produrre, nonché relativamente facili da usare. Attualmente, vengono preferite alle posate in quasi tutto il Sud-est asiatico, in particolare, oltre che in Cina, in Giappone, a Taiwan, in Thailandia, nel Vietnam, a Singapore e nelle Coree. Ne esistono in legno, bambù, metallo, osso e avorio, sebbene in tempi moderni siano state realizzate anche in plastica.