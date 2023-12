Da quando (e perché) il rosso è il colore del Natale?

Gesù nacque nell'anno zero? No, non nacque nel primo anno della nostra era, bensì dopo o (quasi certamente) prima. Attorno al 6-7 a.C., secondo la maggior parte degli studiosi. Dei quattro evangelisti canonici, due (Marco e Giovanni) non dicono nulla sul tema; un terzo dedica al Natale un versetto telegrafico: “Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode” (Matteo, 2: 1). Solo il Vangelo di Luca indugia su qualche dettaglio. Tanto silenzio non deve stupire: i primi cristiani consideravano sconveniente parlare di certi aspetti della vita del Messia, ritenuti troppo “terreni”.

Foto: © Shutterstock