Ti sta crescendo la pancia da birra! Non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta (110 calorie al litro contro le 160 del vino rosso), si tenda a berne in grandi quantità. Chi beve spesso birra tende, inoltre, anche ad accompagnarla con snack poco salutari: ecco spiegati i chili in più dei bevitori. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di "bionde", siano spesso "panciuti". Ma i giapponesi, altri noti estimatori della bevanda, non lo sono affatto (nella foto, la campagna pubblicitaria per una birra tedesca).12 cose che (forse) non sai sulla birra

Foto: © Bergedorfer Bier | Jung von Matt