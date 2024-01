Perché i capelli si increspano con l'umidità?

MAi soli. In passato non era abituale radersi da soli. La maggior parte degli uomini si recava almeno una volta dal barbiere, per prendersi cura… dei propri peli. Eccessivo? Non sembra. Gli antropologi, infatti, sono sicuri che barba e capelli sono importantissimi: ci servono per sedurre, per farci riconoscere nel mondo animale e per comunicare agli altri la nostra identità, sessuale e culturale.

Insomma, sono una delle parti più importanti del nostro corpo da affidare a mani esperte e a occhi attenti.