Perché birra, liquori e cocktails ci sembrano più alcolici se caldi?

Che cosa succede all'alcool che abbiamo ingerito? La fisiologia della sbronza è ben nota: l'etanolo, nome scientifico dell'alcool presente in vini, birre eccetera entra nel circolo sanguigno attraverso il tubo digerente. Una piccola parte verrà espulsa attraverso la respirazione e le urine, ma la maggior parte arriva al fegato. Qui gli epatociti, grazie all'azione dell'enzima alcol deidrogenase, convertono l'etanolo in una sostanza più tossica chiamata acetaldeide. Questa viene a sua volta attaccata da un altro enzima, l'aldeide deidrogenase, che la converte in acido acetico: quest'ultimo è, finalmente, del tutto innocuo e finisce nella vescica, da dove verrà eliminato con le urine. Secondo alcune ricerche i postumi della sbronza, soprattutto mal di testa e nausea, potrebbero essere scatenati dall'acetaldeide in attesa di essere trasformata in acido acetico. Dovete saperlo subito: in generale, non c'è rimedio che tenga e, anzi, in qualche caso può addirittura peggiorare la situazione.



Foto: © Paddy and Dushi /Flickr